O parque da Magic Games, maior rede de parques indoor do Brasil, já está funcionando e fica em Curitiba até 12 de setembro

Inspirada no mundo jurássico, a atração Dino’s Towers acaba de ser inaugurada em Curitiba, no Shopping Estação. Quem passar pelo local vai se impressionar com um Tiranossauro-Rex mecatrônico gigante de 10 metros de altura e muitas atividades para toda a família se divertir.

O parque de brinquedos infláveis conta com inflável T-Rex, inflável T-Rex Obstacle, torre com escorregadores e inflável Dragão. As atrações são indicadas para todas as idades. “Recebemos muitas famílias com crianças, adolescentes, em busca de lazer e entretenimento, o Dino’s Towers com certeza vai divertir os pequenos e os pais vão entrar na brincadeira também”, afirma Patrícia Rodrigues, gerente de marketing do Shopping Estação.

Os ingressos meia-entrada custam a partir de R$30, na permanência de até 30 minutos. Maior de 18 anos têm entrada gratuita desde que seja responsável por uma criança pagante de até 2 anos, e o monitoramento do tempo nos brinquedos é de responsabilidade do cliente. O regulamento completo está disponível no local.

O espaço funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. A atração fica na capital paranaense até o dia 12 de setembro. Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para garantir a segurança dos visitantes.

Ambiente seguro

Para a segurança dos consumidores, colaboradores e parceiros, o Shopping Estação segue um rigoroso protocolo de segurança, como a aferição da temperatura nas entradas, uso de tapete higienizador de calçados, acionamento automático da cancela do estacionamento, totens de álcool gel em pontos estratégicos, sinalização de mesas desativadas e disponibilização de pias na praça de alimentação, faixas que delimitam o distanciamento correto e reforço na limpeza diária.

Serviço

O que: Parque Dino’s Towers

Período: 14/07 a 12/09

Local: Praça de Eventos do Shopping Estação, Piso L1.

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Ingressos: meia-entrada custam a partir de R$30, na permanência de até 30 minutos.

Regulamento completo no local.

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br