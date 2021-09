Neste sábado acontece o Doe Solidariedade no Shopping Curitiba, em parceria com a prefeitura

O Shopping Curitiba irá arrecadar alimentos não perecíveis e roupas em mais uma edição da campanha Doe Solidariedade, em parceria com a Prefeitura. A ação faz parte da programação dos 25 anos do shopping e acontecerá neste sábado (18), das 9h às 15h, ao lado da entrada principal, na rua Brigadeiro Franco. Quem quiser doar, basta estacionar o carro em um drive thru instalado no local, que a equipe responsável fará a coleta.

As doações serão destinadas às 34 mil famílias que vivem em extrema vulnerabilidade social e a pessoas em situação de rua atendidas pela FAS (Fundação de Ação Social de Curitiba). É a segunda edição do Doe Solidariedade no Shopping Curitiba. “Estamos unidos novamente nesta corrente do bem. Na última ação em parceria com o shopping foram arrecadados 213 quilos de alimentos e 1449 peças de roupas”, detalha Fabiano Vilaruel, presidente da FAS.

A solidariedade é um dos principais pilares de atuação do Shopping Curitiba, que já arrecadou nos últimos meses cerca de 300 cestas básicas, mais de 4 mil itens, como peças de roupas, calçados, toalhas, cobertores e livros e 720 quilos de ração.

Doe Solidariedade – Shopping Curitiba

Sábado (18), das 9h às 15h.

Formato Drive Thru.

Doação de alimentos não perecíveis e roupas.

Ao lado da entrada principal do Shopping Curitiba.

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR)