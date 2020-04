Para incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros neste período de quarentena, a SESI-SP Editora está disponibilizando e-books gratuitos.

A ação conta com diversos títulos para download, com diferentes temáticas. O primeiro grupo, cujo tema é alimentação, é formado por três livros que integram a coleção Receitinhas para você: Chocolate, Bolos e Sabores do dia a dia.

Os títulos estão disponíveis nas principais plataformas e aplicativos: Amazon, Apple Books, Kobo eBooks e Google Play Livros. O download gratuito poderá ser feito até 13 de abril de 2020.

Além dos temas citados, a coleção Receitinhas para você é formada pelos volumes: Culinária baiana; Pães; Biscoitos, geleias, patês e acompanhamentos; Azeite; A culinária vegana; Cerveja; e Café.

Conheça mais sobre os livros disponíveis para download gratuito

Em Receitinhas para você – Chocolate, estão reunidas 37 maneiras de se criar com o chocolate, além de trazer conter informações importantes sobre como prepará-lo da maneira mais adequada para obter o melhor resultado (e sabor!) em cada uma das receitas, que vão desde o simples bombom até o estrogonofe de chocolate.

Tudo o que você precisa saber para fazer o bolo mais delicioso: Receitinhas para você – Bolos trata dos cuidados com os ingredientes, explica a maneira correta de untar a forma e de regular a temperatura do forno, oferece noções de procedimentos seguros na manipulação de alimentos e dicas para você fazer o bolo perfeito, e traz, ainda, receitas incríveis, caldas e coberturas.

Pratos nutritivos, simples, acessíveis e saborosos. Em Receitinhas para você – Sabores do dia a dia, estão reunidas 60 dessas receitas, que vão desde o prato mais básico, como arroz com açafrão, até os mais saudáveis, como tortas integrais.

Além dos títulos mencionados, a SESI-SP Editora prevê, em breve, a disponibilização das coleções Minutos de literatura e Contos filosóficos para download gratuito da versão em e-book.