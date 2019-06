O Circuito Cultural, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, leva o projeto “Amanhece. Mestre Aorelio e o Fandango Caiçara”, com o Grupo Mandicuera por 13 cidades do Estado. A ação tem como objetivo difundir o ritmo como o patrimônio e a cultura popular mais antigos do Paraná. Em uma nova roupagem viva e de sonoridade potente, serão apresentadas as músicas do disco “Amanhece – Fandango Caiçara” – trabalho que registra modas tradicionais, de domínio público, mas também músicas atuais compostas por Aorelio em parcerias diversas, reforçando a vitalidade do ritmo.

Na ilha dos Valadares, assim como em outras áreas do território caiçara que se estende do litoral sul-fluminense ao litoral norte do Paraná, a função do Fandango vem extrapolando seu papel poético e festivo, assumindo-se também como ferramenta para que as comunidades afirmem sua identidade frente às pressões externas e ao apagamento histórico.

Regravado no disco Amanhece – Fandango Caiçara, a faixa “Moda da Força Verde” se soma à “Moda da Placa Solar” e a “Peixe Morto”, produção que sublinha o trânsito e a dinâmica dos processos criativos caiçaras que serão apresentados nesta edição do Circuito Cultural do Sesi. Somando-se a essas sonoridades, um grupo de seis dançarinos apresentará coreografias típicas em todas as cidades, fazendo com que o público sinta-se em um tradicional baile de fandango.

Outro aspecto da música que será apresentada neste projeto, é a materialização nas linhas de baixo elétrico nas modas bailadas e o acústico nas marcas batidas, um instrumento inusitado que acompanha a formação entendida por “tradicional”, evidenciando outros contornos e texturas sonoras, tanto das modas tradicionais quanto nas composições inéditas que fazem parte do disco.

Por meio do Circuito Cultural do Sesi, o projeto vai passar pelas cidades de Medianeira (11/6), Francisco Beltrão (12/6), Pato Branco (13/6), Palmas (14/6), Guarapuava (25/6), São Mateus do Sul (26/6), Rio Negro (27/6), Mandirituba (28/6), Quedas do Iguaçu (2/7), Guaíra (3/7), Foz do Iguaçu (4/7), Capitão Leônidas (5/7) e Ampére (6/7). Em todos os shows, os ingressos são solidários e podem ser trocados por 1kg de alimento.

SERVIÇO

O Circuito Cultural do Sesi Cultura Paraná apresenta:

“Amanhece. Mestre Aorelio e o Fandango Caiçara”

Guarapuava:

Data: 25 de junho, às 20h

Local: Auditório Sesi Guarapuava – Rua Coronel Lustosa, 1736

São Mateus do Sul:

Data: 26 de junho, às 20h

Local: Centro Cultural do Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE) – Rua Manoel Cunha Bittencourt, 2100

Rio Negro:

Data: 27 de junho, às 20h

Local: Centro de Tradições Gaúchas Rincão da Saudade – Travessa Maranhão, 109, Vila Paraíso

Mandirituba:

Data: 28 de junho, às 20h

Local: Teatro Municipal de Mandirituba – Rua da Liberdade, 353, Centro

Quedas do Iguaçu:

Data: 02 de julho, às 20h

Local: Centro de Cultura de Quedas do Iguaçu – Avenida Tarumã, 1880, Centro

Guaíra:

Data: 03 de julho, às 20h

Local: Cine Teatro Sete Quedas – Rua Luciano Soares, S/N.

Foz do Iguaçu:

Data: 04 de julho, às 20h

Local: PTI – Cineteatro Barrageiros – Ônibus Saindo da Central de Credenciamento na Barreira a partir das 18:30 – Avenida Tancredo Neves, 6731

Capitão Leônidas:

Data: 05 de julho, às 20h

Local: Casa da Cultura Vitor Valendolf – Av. Iguaçu, 389 – Centro

Ampére

Data: 06 de julho, às 20h

Local: Anfiteatro Municipal Prof. Ana Maria Basso – Rua Caramuru, S/N – Santa Mônica.

Observação: os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria dos espaços, no dia da ação, A PARTIR DE uma hora antes do espetáculo (espaços sujeitos a lotação). O Sesi Cultura estará recebendo a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia das apresentações.

FICHA TÉCNICA:

Produção: Mariana Zanette

Música e Mestre: Aorelio Domingues de Borba

Músicos:

Léo Cardoso

Cleiton do Prado Carneiro

Hely Souza

Eloir Paulo Ribeiro de Jesus

Gilvam Amaro dos Santos

Dançarinos:

Giselda Domingues Vidal

Élysson Domingues, Taquinha Domingues

Mariana Zanette

Laura Domingues

Leonardo Cardoso

Técnico de Som: Guilherme Miúdo

SESI CULTURA – Foi em 2008 que a Regional Paraná do Serviço Social da Indústria inaugurou uma área especificamente dedicada ao desenvolvimento de ações culturais ancoradas nas diretrizes previstas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, como a diversidade, a pluralidade e a autonomia. Desde então, o Sesi Cultura Paraná tem promovido o acesso à cultura com foco em programas de formação artística e cultural, investindo em processos criativos, formação de plateia para todas as linguagens e na formação e desenvolvimento cultural com vocação local. O Circuito Cultural Sesi, o Festival Sesi Música, os Núcleos Criativos do Sesi, o Zoom Cultural, os Programas Sesi Música, Sesi Arte, Sesi Audiovisual e Sesi Artes Cênicas são exemplos de programas desenvolvidos pela Gestão Cultural do Sesi. De 2008 até 2017, mais de um milhão de espectadores tiveram acesso à cultura por meio de cerca de 8,4 mil ações culturais realizados pelo Sesi Paraná. Todas essas ações sempre tiveram como objetivo o acesso ao bem cultural para o trabalhador da indústria, seus dependentes e para a comunidade de uma forma geral, além da difusão da arte em todas as suas manifestações, valorizando a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro.