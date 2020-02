Organização contribui ativamente com a promoção da saúde dos trabalhadores e a produtividade nas empresas

A gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) está diretamente ligada ao bem-estar dos trabalhadores e à produtividade das empresas. O ano de 2019 foi marcado pelo início das revisões no conteúdo das Normas Regulamentadoras (NRs), as quais estabelecem um conjunto de regras e procedimentos relativos à Segurança e Saúde no Trabalho e são obrigatórias para empregados e empregadores. As alterações nas NRs propostas pelo governo federal devem continuar se desenrolando em 2020, como é o caso da revisão das NRs 10 e 30 que, no último dia 9, tiveram os novos textos disponibilizados para consulta pública no site http://participa.br/profile/secretaria-de-trabalho. O objetivo, de acordo com o governo, é modernizar a regulamentação e aumentar a competitividade do setor produtivo, reduzindo a burocracia.

Para apoiar as empresas na promoção contínua da gestão de saúde e segurança, sempre respeitando a legislação vigente, o Sesi no Paraná vem customizando soluções inovadoras para o crescimento do setor industrial no estado. “É importante frisar que essas mudanças não significam a extinção das Normas Regulamentadoras. O Sesi vem trabalhando de forma conjunta nesse processo de modernização das NRs, participando das consultas públicas e oferecendo suporte às indústrias para a correta compreensão e aplicação das mudanças. Também trazemos informações em primeira mão por meio dos sites, blogs, eventos e workshops”, afirma Rosangela Fricke, gerente executiva de Segurança e Saúde para a Indústria do Sistema Fiep.

Há 73 anos, o Sesi atua na área de SST com uma equipe de profissionais aptos a auxiliar as indústrias paranaenses em diversos segmentos. O Portal Sesi – Informações em SST, por exemplo, traz notícias e dados oficiais atualizados sobre o tema de forma gratuita. Além disso, a instituição também realiza workshops, rodadas de discussão e seminários para a disseminação e troca de informações.

Atualmente, estão disponíveis novas tecnologias para oferecer um maior grau de proteção aos trabalhadores. Por isso, o processo de reestruturação das leis trabalhistas e modernização das regras de segurança e saúde deve incluir o quesito inovação. O Sesi presta consultorias para que as empresas possam aproveitar os recursos tecnológicos para proporcionar o bem-estar dos colaboradores e, assim, aumentar sua produtividade e competitividade. “Estamos prontos para desenhar a melhor solução de uma gestão correta de SST para as indústrias”, acrescenta Rosangela.