Na segunda e terça-feira, dias 6 e 7/4, começará uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe para idosos, agora para a faixa etária de 70 anos ou mais, ainda não imunizados neste ano. Os acamados cadastrados na rede municipal seguem atendidos em casa pelas unidades de saúde.

Durante esta semana, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba imunizou contra a gripe 18 mil idosos acamados e em instituições de longa permanência, com idades acima de 80 anos. Também foram vacinados os profissionais de saúde. Os números são parciais contabilizados até às 12h de sexta-feira (3/4).

Semana começa com vacinação para idosos acima dos 70 anos.

Para idosos com 70 anos ou mais que conseguem se locomover, os pontos de vacinação permanecem os mesmos da etapa anterior (21 locais), onde entre quinta-feira e sexta-feira (2 e 3/4) foram imunizados 11.176 pessoas acima de 80 anos

O horário da vacinação também será o mesmo: das 9h às 17h, assim como necessidade de apresentar documento de identificação.

A superintende de Gestão em Saúde da Secretaria, Flávia Quadros, reforça que novamente nos espaços externos, a vacinação contra a gripe será exclusiva para o público de 70 anos ou mais.

“Estamos fazendo as vacinas da gripe por faixa etária, para primeiramente atender os mais vulneráveis. Sempre lembrando que ela não protege a população do novo coronavírus”, disse Flávia.

No Coren-PR (Conselho Regional de Enfermagem do Paraná), que em parceira com a Prefeitura disponibilizou sua sede como ponto para imunização de profissionais da saúde de todas as categorias, foram aplicadas 4.400 doses, entre terça e sexta-feira desta semana.



Além do Coren, a Secretaria Municipal da Saúde também disponibilizou doses de vacinas contra a gripe para hospitais e clínicas atenderem as várias categorias de profissionais da saúde.

Confira os locais de vacinação

Exclusivos para idosos com 70 anos ou mais – segunda-feira e terça-feira (6 e 7 de abril)

Regional BOA VISTA

Paróquia São Marcos – Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho

Paroquia Santo Antonio – drive thru – Av. Paraná, 1939 entrada dos veículos pela rua Geraldo Gustavo Oscar Muller.

Regional BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo) – Rua Ourizona 1681 – Sítio Cercado.

Paróquia São Pedro do Umbará – Rua Nicola Pellanda 5000 – Umbará

Regional BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Pólito, 2200 – Alto Boqueirão

Regional CAJURU

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Parque Peladeiro – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Regional CIC

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2570

Drive thru – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 – Cidade Industrial de Curitiba

Regional SANTA FELICIDADE

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Paróquia São José Trabalhador – Rua Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira

Regional MATRIZ

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro

Colégio Esperança – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155

Regional PINHEIRINHO

Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso

Regional PORTÃO

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1700

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física – Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

Regional TATUQUARA

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konorski Bueno, 100

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151