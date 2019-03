Um novo semáforo para pedestres vai entrar em operação na Rua Isaac Guelmann, no bairro Novo Mundo, a partir das 15h de segunda-feira (18/3). Próximo ao cruzamento com a Rua Paulino Santana de Oliveira, o equipamento vai facilitar a travessia das pessoas que seguem, principalmente, para o pronto-socorro do Hospital do Trabalhador.

Agentes de trânsito vão acompanhar a movimentação no cruzamento e orientar os motoristas na segunda e na terça-feira (19/3).

A instalação do semáforo era um pedido da população. “O equipamento vai operar acionado pelo pedestre: para atravessar a rua, o cidadão aperta o botão que envia o sinal ao sistema para que, depois de concluído o ciclo semafórico, o semáforo fique vermelho”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

O equipamento já está instalado, porém opera em alerta, somente com a luz amarela piscando.Neste fim de semana serão executadas as sinalizações vertical – colocação de novas placas de trânsito – e horizontal – pintura da faixa de pedestres.

Além do novo equipamento, há um radar de fiscalização eletrônica a poucos metros do Hospital do Trabalhador, para limitar a velocidade dos motoristas. No cruzamento da Isaac Guelmann com a rua seguinte, Visconde do Serro Frio, há outro semáforo.