Cancelado em função do mau tempo do último domingo, dia primeiro de setembro, o Desfile Cívico Militar do Pinheirinho, por iniciativa do Administrador regional Reinaldo Boaron -Bracatinga- foi substituído por um ato cívico alusivo à Semana da Pátria realizado na manhã desta terça-feira, dia 3, na Rua da Cidadania da regional que contou com a presença de autoridades cívicas e militares e mais de quinhentas pessoas, entre crianças das escolas municipais e a comunidade com música e encenações alusivas à independência. Acompanharam o ato cívico estudantes do 4° e 5° das escolas municipais Madre Maria dos Anjos (Novo Mundo), Professora Leonel Moro (Pinheirinho), Elevir Dionysio (Pinheirinho), Piratini (Pinheirinho), Maria Clara Brandão Tesserolli (Novo Mundo) e dos CEIs Expedicionário (Novo Mundo), Francisco Frischmann (Pinheirinho) e Jornalista Claudio Abramo (Capão Raso).

O prefeito Rafael Greca e o comandante da 5ª Região Militar, general de brigada Aléssio Oliveira da Silva, Comandante da 5ª Região Militar coordenaram o evento que teve ainda presença da secretária de educação Maria Sílvia Bacila; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; o secretário municipal de Defesa Social, Guilherme Rangel; o diretor da Guarda Municipal, Carlos Celso dos Santos Júnior; a assessora do gabinete do prefeito, Cynthia Maia Batista; e o presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Thiago Ferro.

O evento aberto ao público e teve apresentação de fatos históricos que levaram D. Pedro I a declarar à independência do Brasil. A encenação teve como personagens uma professora da rede municipal, o Curitibinha, a princesa Leopoldina e o ministro José Bonifácio.