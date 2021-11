O selo Safe Travels desembarcou no Paraná em outubro com o objetivo de validar negócios que possuem boas práticas e protocolos de segurança para turistas e clientes. São 220 empresas, de 35 cidades paranaenses, que conquistaram o direito de estampar o certificado. A chancela, criada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTCC), chegou ao estado por meio da Paraná Turismo, a partir de uma parceria com o Sebrae/PR, a Secretaria da Saúde do Paraná, Fecomércio PR e entidades do setor.

“O turista sempre buscou estar seguro. Agora, isso é um dos pontos críticos para a tomada de decisão. E o selo representa que os processos foram adequados e que o público tem evidências de segurança consumindo aquele produto, naquele destino, o que auxilia na retomada plena do turismo”, comenta a coordenadora estadual de Turismo do Sebrae/PR, Patricia Albanez.

As empresas participaram do processo de Conduta Segura na Prevenção à Covid-19. Para promover o processo de adequação necessário, tanto para clientes como para colaboradores, foram realizadas consultorias, trilhas de capacitação e eventos online com as principais orientações na adoção de procedimentos sanitários para a prevenção de contágio, como também recomendações a respeito do reforço das boas práticas e dos procedimentos de higienização dos ambientes.

“É um reconhecimento e um prêmio para as empresas, para as cidades que se preocuparam com a saúde do turista. E num momento tão difícil, como o que nós passamos, é valioso o trabalho dessas pessoas que se preocuparam com a segurança. A recuperação do turismo com certeza será mais rápida do que imaginamos”, projeta o diretor-presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl.

A empresária de Quatro Barras, Thammy Mayra Tonegawa conta que passou a trabalhar com turismo de experiência devido à dificuldade na realização de eventos durante a pandemia, área em que atuava desde 2017. Assim, adaptaram o ambiente da Muro Alto Eventos e passaram a receber hóspedes e promover atividades. Hoje, o empreendimento consegue aliar as duas áreas.

“Além de agregar muito valor para a nossa empresa, o selo passa segurança aos nossos clientes e colaboradores. Isso demonstra que temos responsabilidade na prestação do serviço que realizamos e que somos auditados por instituições notórias da área”, comenta Thammy.

Em outubro de 2020, a empresa foi escolhida por uma montadora de produtos automobilísticos para a realização do evento de lançamento de um novo veículo. “Apresentei a nossa certificação de implantação de condutas, que conseguimos junto ao Sebrae/PR, e realizamos o único evento da montadora no Brasil em 2020. Foi possível estruturar o ambiente e apresentar aos clientes o veículo da melhor forma possível”, completa.

A gastronomia é outra área atendida. Maria Lopes Bonamigo é proprietária do Jeito Mineiro, restaurante localizado no Centro Histórico de Curitiba, uma das regiões turísticas mais procuradas da capital.

“Ficamos honrados de receber esse selo internacional. É muito mais do que um papel, ele mostra para nós, como restaurante e equipe, que todo o trabalho realizado desde o início da pandemia, de seguir os protocolos, de orientar os clientes, manter tudo certinho, que esse era o caminho certo”, comenta a proprietária.

Maria pede, ainda, que outros negócios busquem o Safe Travels e priorizem o bem-estar. “Quando você encontra uma empresa que leva a sério a segurança, você sente vontade de estar dentro dela. Isso agrega valor e atrai o turista para a região. Curitiba já é uma cidade muito inteligente, se tiver segurança, o turista virá para cá sem pensar duas vezes”, finaliza.

A Lapa é outra cidade paranaense que possui estabelecimentos com o certificado. O restaurante Barbarão é um deles. Aberto em 2018, surgiu com o objetivo de reunir as pessoas. “Decidimos abrir esse negócio pois sempre gostamos de ter a casa cheia e de promover festas. E decidimos fazer disso uma profissão”, conta a proprietária Eliana Bussmann Claret Bueno.

O espaço fica situado na região central histórica da Lapa, local que está presente nas rotas turísticas. Sobre o Safe Travels, a empresária conta que é uma conquista de todos. “Buscamos sempre nos aprimorar e melhorar. E isso foi mais do que necessário com a chegada da pandemia. A conquista desse selo demonstra que os esforços em busca da segurança e o conforto dos clientes e dos colaboradores são fundamentais para o sucesso. Ficamos muito orgulhosos dessa vitória”, completa Eliana.

Para receber a chancela, é necessário passar por processo de avaliação de conformidade. Os empreendedores que desejam mais informações sobre o passo a passo de como adquirir o selo devem entrar em contato com o Sebrae/PR. Mais conteúdos sobre o tema disponíveis aqui.