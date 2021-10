Outubro de 2021 – LIDE MULTIMÍDIA – Com a missão de gerar mais segurança das informações jurídicas, bem como potencializar o atendimento dos processos dos escritórios de Advocacia e departamentos jurídicos das organizações, a Preâmbulo Tech está desenvolvendo uma série de encontros sobre ferramentas de gestão, metodologias ágeis, fluxo de informações e controle de dados.

No encontro do dia 14 de outubro, a advogada Juliana Lourenço, do escritório Gomes Lourenço, apresentou o seu case, onde aborda as melhorias conquistadas na sua rotina de trabalho desde que adotou novas estratégias de gerenciamento do escritório com auxílio de ferramentas e tecnologia. Entre os destaques desse case estão a segurança do armazenamento e manipulação dos dados dos processos do escritório, que hoje ultrapassam cinco mil, geridos por ela e sua sócia.

Segundo a Dra. Juliana, a tecnologia do sistema oportuniza segurança de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas também confiança no controle das informações. “Os benefícios do software que implementamos – CPJ-3C versão H – possibilitaram o acompanhamento e manuseio dos processos massificados em grande escala como se fossem em menor quantidade. A leveza da estruturação faz com que tenhamos hoje uma rotina equilibrada de trabalho com risco zero de erros, o que proporciona um atendimento individualizado aos nossos clientes”, afirma.

A junção figital (física + digital) na Advocacia vem oportunizando um ganho exponencial em qualidade na prestação de serviços. “Minha sócia faz questão de humanizar o atendimento. Por isso, sabemos que sem tecnologia é inviável gerir massificados. Conseguimos, diariamente, controlar prazos, eventos, agendas, importar publicações, pensar em estratégias para o cliente e melhorar o nosso relacionamento com toda a nossa carteira”, acrescenta.

O CPJ-3C oferece automação com workflow, dashboards com relatórios gerenciais, encadeamento de tarefas com atualizações processuais, padronização dos processos, acesso via mobile, entre outras soluções capazes de transformar a rotina e o gerenciamento dos escritórios de Advocacia e departamento jurídicos das organizações.

Sobre: A Preâmbulo Tech é uma empresa de tecnologia focada no segmento jurídico, com sede em Curitiba, e 33 anos de mercado (2021). Tem como objetivo principal facilitar o dia a dia e criar soluções para o mercado jurídico, desde escritórios de advocacia até departamentos jurídicos de empresas. Entre seus principais produtos está o “CPJ-3C”, uma solução que usa inteligência artificial, workflow para automatizar e simplificar a controladoria, análise financeira integrada ao processual e dashboards para acompanhar os resultados. Já o “CPJ-Cobrança” foi desenvolvido para a advocacia de massa, ativa e passiva, com o intuito de elevar a segurança nos procedimentos, garantindo melhores resultados. A Preâmbulo possui mais de seis mil clientes e 25 mil usuários. Líder no segmento de softwares, foi eleita por três vezes consecutivas como o software mais utilizado do Brasil por escritórios de advocacia pela Intelijur. A empresa é criadora da BrLawyers, uma comunidade para advogados com mindset de evolução, que oferece conteúdo para impulsionar a gestão jurídica, por meio da rede social Telegram. A Preâmbulo Tech é uma empresa certificada com o selo GPTW – Great Place To Work.