Competição acontecerá em maio e entregará soluções para o projeto Curitiba 2035

Abertas inscrições para o Hackathon TI SAFE, que acontecerá em Curitiba entre 22 e 24 maio, semana que antecede a Conferência Latino-Americana em Segurança SCADA, CLASS 2020.

O Hackathon, na verdade, é um evento voltado para a programação de aplicativos e softwares em busca de soluções tecnológicas. Em formato de maratona, o termo vem da combinação das palavras inglesas “hack” (programar de forma exponencial) e marathon (maratona).

50 vagas estarão sendo disponibilizadas para um total de até dez equipes de cinco pessoas cada. Terão como desafio a busca de soluções de proteção cibernética para cidades inteligentes. Inscrições gratuitas, individuais podem realizadas pelo site do evento.

Os projetos devem ter como prioridade os temas: Governança; Cidade em Rede; Cidade do Conhecimento; Transporte e Mobilidade; Meio Ambiente e Biodiversidade; Saúde e Bem-estar e Coexistência em uma Cidade Global.

“A realização do Hackathon proporciona contato direto com o ecossistema de inovação, além de ter acesso ao desenvolvimento de protótipos e conceitos novos de negócio. É uma grande oportunidade para os participantes exporem as suas capacidades, habilidades, conhecimentos e competências para a resolução de problemas, alinhados aos desafios do Projeto Curitiba 2035”, comenta Filipe Miguel Cassapo, Gerente de Tecnologia e Inovação do Campus da Indústria – Sistema Fiep.Serviço

Quando: De 22/5 a 24/5

Onde: Sistema Fiep- Comendador Franco 1341- Jardim Botânico, Curitiba

Quanto: gratuito

Contato: [email protected]