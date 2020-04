A partir desta quarta-feira (22/4) começa a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe destinada aos doentes crônicos. Assim como na primeira fase, a vacinação dos doentes crônicos será feita de forma escalonada em Curitiba. Serão imunizados neste primeiro momento, de quarta (22/4) a sexta-feira (24/4), apenas pessoas com diabetes, doença renal crônica, transplantados e imunossuprimidos.

A vacinação acontecerá em 21 pontos externos (lista abaixo). Para ter direito a receber a vacina, é preciso levar um documento de identificação, receita de medicação para o tratamento da doença ou declaração do médico assistente ou mensagem do aplicativo Saúde Já Curitiba – o app enviará mensagem para todos os pacientes deste grupo que já fazem acompanhamento nas unidades de saúde de Curitiba e a mensagem valerá como comprovação.

De acordo com a superintendente de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Flávia Quadros, as datas de vacinação para os demais doentes crônicos, assim como para os caminhoneiros, serão divulgadas na sequência.

“Na medida em que vamos recebendo as doses do Ministério da Saúde, estamos escalonando e organizando a vacinação contra gripe para evitar aglomerações e para que possamos imunizar todos que fazem parte dos grupos vulneráveis”, afirma Flávia.

Motoristas e cobradores de ônibus

Motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba também serão contemplados nesta primeira fase de vacinação da segunda etapa. Basta comparecer em um dos 21 pontos externos de vacinação e levar carteira de trabalho, contracheque e documento de identidade ou crachá funcional.

Profissionais das Forças de Segurança

Para os profissionais das Forças de Segurança – como policiais, bombeiros e guardas municipais – a vacinação será organizada diretamente pela Central de Vacinas e Distritos Sanitários e ocorrerá diretamente nos locais de trabalho definidos pelas Corporações.

Primeira fase

A primeira fase da campanha contra a gripe terminou no dia 17/4. Foram computadas, até o momento, a vacinação de 182.899 idosos com 60 anos ou mais, o que equivale a uma cobertura de 91,04% do público-alvo, alcançando a meta da campanha.

Entre os profissionais de saúde, foram registradas até o momento 42.152 vacinas realizadas, o que equivale a 81,52% do público-alvo. Doses realizadas em alguns locais de trabalho e em clínicas particulares ainda serão incluídas posteriormente no levantamento.

Idosos e profissionais de saúde que ainda não tenham se vacinado podem buscar a imunização nesta segunda fase da campanha.

Os 21 pontos externos de vacinação contra a gripe

Regional BOA VISTA

Paróquia São Marcos – Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho

Paroquia Santo Antonio – Av. Paraná, 1939

Regional BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo). Rua Ourizona 1681 – Sítio Cercado.

Paróquia São Pedro do Umbará – Rua Nicola Pellanda 5000 – Umbará

Regional BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Pólito, 2200 – Alto Boqueirão

Regional CAJURU

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Parque Peladeiro – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Regional CIC

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2570

Escola Municipal Otto Bacarense – Rua Des. Cid Campêlo, 4251

Regional SANTA FELICIDADE

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Paróquia São José Trabalhador – Rua Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira

Regional MATRIZ

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro

Colégio Esperança – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155

Regional PINHEIRINHO

Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso

Regional PORTÃO

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1700

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física – Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

Regional TATUQUARA

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konorski Bueno, 100

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151