O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), Mauro Rockenbach, esteve reunido nesta quarta-feira (15) com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado Ademar Traiano e com o 1º secretário da Alep, deputado Luiz Claudio Romanelli, para estreitar o diálogo da pasta com o Legislativo e fortalecer políticas públicas para garantia dos direitos.

Na oportunidade, Rockenbach também conversou com o líder do governo na Alep, Hussein Bakri, e com o deputado Alexandre Curi. “Vamos fortalecer as diversas políticas públicas da Secretaria e levar aos municípios do Paraná mais garantia de direitos fundamentais ao cidadão paranaense”, explicou o secretário da Sejuf.

A Sejuf atua no desenvolvimento de diversas áreas sociais como: Assistência Social, Criança e Adolescente, Idoso, Pessoa com Deficiência, Garantia de Direitos, Consumidor, Emprego, Socioeducação, Mulher e Juventude.