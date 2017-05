Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal do Esporte Lazer e Juventude (Smelj) faz neste sábado (29/04) um processo seletivo para a equipe permanente de Curitiba de vôlei de praia. O evento será nas quadras de areia do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Velódromo, a partir das 8h.

“Este ano conseguimos ampliar de três para 11 equipes permanentes, oferecendo aos jovens treinos focados na transição para o alto rendimento e a oportunidade de disputarem campeonatos locais e nacionais. O processo seletivo é uma oportunidade para democratizar ainda mais essas equipes”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

O processo seletivo é destinado para atletas de ambos os sexos nascidos em 1999, 2000 e 2001. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Esporte da secretaria pelo telefone (41) 3350-3704.

Equipe permanente

Desde o início de 2017, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude retomou o trabalho de implantação de equipes permanentes, que buscam o desenvolvimento de jovens revelações e oportunizam aos participantes disputar competições chanceladas por federações e confederações.

Atualmente, a Prefeitura tem equipes permanentes nas modalidades de atletismo, basquete, judô, ginástica rítmica, vôlei de praia, futsal, tênis de campo, ciclismo, vôlei, handebol e xadrez, com atletas que iniciaram as trajetórias no esporte a partir dos projetos de contraturno promovidos pela Prefeitura nas escolas municipais e nos Centros de Esporte e Lazer (CEL).

Serviço: processo seletivo equipe permanente de vôlei de praia

Data: sábado (29/04), às 8h

Local: Centro de Esporte e Lazer Velódromo (Rua Dr. Jorge Meyer Filho, 1.210, ao lado do Jardim Botânico)

Informações: (41) 3350-3704