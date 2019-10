O Dia Internacional do Idoso será comemorado nesta terça-feira (01/10), com uma programação promovida pela Celepar e pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, das 13 às 17h30min, no auditório do MON – Museu Oscar Niemeyer. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp (41) 98836.9138, enviando nome, data de nascimento e cidade.

Durante toda a tarde haverá atividades variadas, com palestra sobre a prevenção do Alzheimer com Elizabeth Piovesan; workshop sobre o uso do smartphone; intervenções artísticas e atrações como a banda “Velhos Guris”, do Recanto do Tarumã; a presença do contador de histórias Carlos Dietchmann e ginástica laboral. Haverá também homenagem a idosos que prestaram relevantes serviços à sociedade paranaense.

Toda a programação será transmitida via webcast para os 23 escritórios regionais da Sejuf, sendo que Pato Branco e Londrina terão um local de concentração, onde os idosos poderão interagir com as atividades do MON.

O secretário Ney Leprevost lembra que atendimento e proteção à pessoa idosa são funções da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, uma das principais responsáveis pelas políticas públicas nessa área a nível estadual. “Implantamos a campanha ‘60+, e daí?’, que tem levado para as ruas atendimentos e orientações sobre os direitos da pessoa idosa”, disse o secretário, reforçando da importância do serviço Disque Idoso – que no primeiro semestre de 2019 registrou mais de 600 denúncias pelo telefone 0800 41 0001 e pelo e-mail [email protected]r – a grande maioria delas por violência física praticada por familiares, com associação ao uso de drogas e bebidas alcoólicas.

A atenção à população idosa é uma prioridade do governador Ratinho Junior, que anunciou esta semana um programa permanente de habitação e cidadania para abrigar idosos humildes em condomínios estruturados e salubres. “É uma preocupação que o Estado tem na área social. Nós vamos tirar do papel políticas públicas para os idosos, coisa que o Brasil ainda não aprendeu a fazer”, disse.

Dia Internacional do Idoso – No 1º dia do mês de outubro celebra-se o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). A data foi criada para a reflexão sobre a situação do idoso na sociedade, ou seja, a realidade do idoso em questões ligadas à saúde, convívio familiar, abandono, sexualidade, aposentadoria, entre outros.