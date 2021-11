Capacitação, 100% gratuita, visa atingir os mais de 2 mil ambulantes que atuam em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná

Ambulantes de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná podem participar gratuitamente do Programa Maré de Oportunidades, do Sebrae/PR, que tem como objetivo qualificar o público-alvo para oferecer atendimento de qualidade aos veranistas durante a temporada. Serão conteúdos sobre manipulação de alimentos, conduta segura contra a Covid-19, gestão financeira, comercialização e meios de pagamento além de atendimento ao cliente.

O programa conta com a parceria das prefeituras e Salas do Empreendedor das localidades e tem o apoio da Fecomércio PR, Senac, Paraná Turismo, Cresol, Sicredi e Sicoob. Também haverá atividades complementares de estímulo à formalização via Salas do Empreendedor e consultorias pelo Sebrae/PR, com foco na retomada da economia.

Em Pontal do Paraná, as ações acontecem nesta quarta (27) e quinta-feira (28), na Associação Banestado, das 13h30 às 17 horas e das 18h30 às 22 horas. Em Guaratuba, o programa ocorre nos dias 03 e 04 de novembro, no Parque de Eventos e, em Matinhos, nos dias 04 e 05 de novembro, no Ginásio de Esportes JK. A estimativa é que as três cidades litorâneas concentrem mais de 2 mil ambulantes.

Para participar da qualificação é necessário procurar a prefeitura do seu município. Além de capacitar os empreendedores para aproveitarem a retomada das atividades de turismo, a iniciativa visa oferecer mais segurança para veranistas e moradores das cidades.

“É a oportunidade de mostrar que as regiões praianas estão se preparando para receber os turistas e que existem cuidados referentes à manipulação de alimentos, vendas, como por exemplo, a utilização de pagamento por meios digitais”, completa a consultora do Sebrae/PR, Catiane dos Santos.