As iniciativas do Programa Municipal de Retomada Econômica Pós Covid-19 são gratuitas

Em uma parceria entre diversas instituições de Curitiba, o Sebrae/PR realiza uma série de ações no programa local de retomada da economia. As iniciativas gratuitas compreendem capacitações e consultorias online, encontros de sensibilização em bairros de Curitiba e o fortalecimento do comércio local. O objetivo é que os empresários alavanquem as vendas, melhorem a gestão, e, se necessário, repensem o modelo de negócio fazendo com que retomem o crescimento econômico o mais rápido possível.

De acordo com o consultor do Sebrae/PR, Weliton Perdomo, as ações são desenvolvidas em três frentes, como transformação digital, orientação ao crédito e incentivo ao consumo em pequenos comércios.

“Entendemos que a digitalização é um caminho sem volta, por isso, é necessário que as empresas estejam presentes de forma online, alavancando as vendas, aquecendo a economia e gerando emprego e renda. Outra atuação consistente do Sebrae é na orientação do acesso ao crédito por meio de consultorias e análises sobre qual seria a melhor linha para aquele empresário, por exemplo”, comenta.

Para a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, Cris Alessi, as ações promovidas pelo Sebrae são o primeiro passo para o empreendedor perceber o que é necessário para o momento e para o próprio negócio, considerando sempre o cenário individualizado.

“O empresário pode fazer cursos de capacitação, ter proximidade com as instituições financeiras que oferecem crédito, orientação sobre as linhas disponíveis e tantos outros serviços. Temos as duas pontas: a do apoio estratégico do negócio e, na outra ponta, o crédito com visão territorial”, destaca Alessi.

Além disso, encontros de sensibilização ocorrem nas dez Ruas da Cidadania de Curitiba (Boqueirão, Cajuru, CIC, Fazendinha/Portão, Matriz, Pinheirinho, Santa Felicidade, Tatuquara, Bairro Novo e Boa Vista). Os espaços, temporariamente fechados durante um período da pandemia, foram reabertos e atendem de segunda à sexta-feira das 8h às 16h, com exceção da unidade da CIC que funciona das 8h às 14h.

Durante as reuniões, lideranças ouvem empresários dos bairros e sistematizam os principais pontos de dificuldade daquela região para que soluções mais assertivas e personalizadas sejam encontradas. Palestras e workshops também são realizados para estimular a resolução de problemas de empreendedores das regionais.

Foi em um encontro de sensibilização promovido na CIC que Moisés Batista de Camargo encontrou uma esperança em seu negócio. Ele é proprietário de um salão de eventos na Vila Sabará, também na CIC, que teve as atividades paralisadas durante a crise. Com um espaço fechado há seis meses, ele precisou retornar à antiga ocupação de conserto de eletrodomésticos.

“Trabalho com festas e eventos, por isso sofremos muito financeiramente porque eu não sabia como proceder em um momento tão crítico. Um amigo me contou sobre uma palestra do Sebrae em que estariam dando algumas informações sobre o assunto e me interessei porque estava bem desinformado. Espero que tudo esteja normalizado em um futuro próximo e que tudo melhore com o auxílio do Sebrae”, comenta o empresário. ­­­­

O Sebrae/PR ainda disponibiliza no site www.sebraepr.com.br/curitiba todas as ações propostas e disponíveis pela instituição dentro do programa.