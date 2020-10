O “Impulsione com Facebook e Sebrae: conectando pequenos negócios” será 100% online e gratuito

O comércio online durante os primeiros meses da pandemia foi essencial para a sobrevivência dos pequenos negócios, que representam 99% dos estabelecimentos brasileiros. Conscientes da importância que as vendas online e o marketing digital têm para as micro e pequenas empresas, o Facebook e o Sebrae firmam nova parceria para fortalecê-las na retomada dos negócios, com o lançamento do Impulsione com Facebook e Sebrae: conectando pequenos negócios, evento totalmente online e gratuito que ocorre entre 26 e 30 de outubro, durante a programação do Mês da Inovação, promovido pelo Sebrae.

O objetivo do Impulsione com Facebook e Sebrae: conectando pequenos negócios é continuar a promover a capacitação dos empreendedores em marketing digital aliado aos temas de empreendedorismo, gestão e inovação, para que possam usar todo o potencial do Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp Business para impulsionar suas vendas, gerar renda e empregos em todo o país, sem perder de vista os novos desafios gerados pela COVID-19 e que permanecerão durante a retomada da economia.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, chama a atenção para a importância do fortalecimento da presença online no atual momento: “A pandemia do coronavírus acelerou o processo de digitalização das empresas. Estar presente nas redes sociais tornou-se fundamental em qualquer segmento. Nós, do Sebrae, sabemos que muitas vezes o empreendedor trabalha sozinho ou com uma equipe reduzida. Por isso, desenvolvemos essa parceria com o Facebook, para que ele mesmo possa estar capacitado para gerenciar seu próprio negócio”, comenta.

A atenção à transformação digital também é destacada pela diretora de Global Customer Marketing do Facebook para a América Latina, Debora Nitta: “A economia vive um momento em que ser digital pode significar a sobrevivência das pequenas empresas, tão essenciais para a economia do Brasil. A crise gerada pela pandemia forçou as pessoas a mudar hábitos, não só na forma como se comunicam e se relacionam, mas também como compram. Este é um movimento irreversível, que será mantido nos próximos anos. Por isso, aprender sobre gestão de negócios e marketing digital, em parceria com entidades como o Sebrae, é de extrema importância para o futuro das pequenas e médias empresas do país”.

Programação

O Impulsione com Facebook e Sebrae: conectando pequenos negócios oferecerá cursos e palestras em inovação, gestão, planejamento, finanças, marketing digital e vendas online, com conteúdos adaptados para as necessidades atuais das micro e pequenos empresários de diversos setores.

O evento será conduzido em três pilares, todos criados após o Sebrae e o Facebook ouvirem as principais dúvidas dos pequenos empresários:

Inspiração

O objetivo aqui é mostrar como se posicionar, comunicando os diferenciais que oferece através da identidade do seu negócio. As atrações incluem nomes de destaque do mercado, como Adriana Barbosa (Pretahub – Feira Preta), Alessandra Valença (L’Oréal), Camila Lemos (Proa – Moda Autoral), Mauricio Landi (Ambev), Sheila Makeda (Makeda Cosméticos), Igor Puga (Santander), David Villalva (Digitalidade), Camané Basilio (Dell) e Fernanda Cunha (Tyyli Home).

Também dentro do pilar Inspiração, no dia 30 de outubro a cantora e empresária Preta Gil, que também é uma das sócias da Agência Mynd, participará do painel. Os desafios do Empreendedorismo Multifuncional para compartilhar sua experiência de lidar, de forma bem-sucedida, com a pressão de exercer diversos papéis. Preta Gil é também a host da segunda temporada do Impulsione com Facebook, ajudando os empreendedores a navegarem pelos conteúdos e episódios da série.

Capacitação

Especialistas da Atento para o Facebook mostrarão como gerar resultados para a empresa, com os seguintes webinars:

Crie uma Estratégia para seus Anúncios

Encontre clientes usando o Instagram

Estratégias usando Ads Manager e Pixel

Comece a usar o WhatsApp Business

Gere resultados com o Messenger

Especialistas do Sebrae junto com convidados apresentarão conteúdos sobre o Futuros dos negócios e tendências para os segmentos de varejo, moda, beleza, alimentação, turismo, agronegócio, economia criativa, energias renováveis, negócios Pet e no ramo de Saúde e bem-estar, entre outros, e como a presença digital é fundamental para o sucesso dos negócios.

Consultoria

Os pequenos empresários poderão participar de diversas Lives sobre empreendedorismo e ter suas perguntas respondidas em chats com especialistas. Os temas incluem: Como Impulsionando no digital |Ideias criativas para se destacar; Presença digital; Objetivos de negócio; Anunciar no Instagram; e Venda mais online | Direcione seu plano de negócios, e uma série diária de como vender online em Marketplaces, com convidados dos principais Marketplaces do Brasil. O evento também traz oportunidades de negócio para os empresários anunciar na Plataforma Mercado Azul, vitrine digital para pequenos negócios do Sebrae, que tem como objetivo conectar empreendedores à venda online por meio de anúncios.

Os conteúdos do evento poderão ser assistidos a qualquer momento e a programação completa e horário das consultorias estão disponíveis em fb.me/conectandopequenosnegocios

Serviço:

Impulsione com Facebook e Sebrae: conectando pequenos negócios

Data: 26 a 30 de outubro

Inscrições:fb.me/conectandopequenosnegocios