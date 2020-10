Evento tradicional no calendário do empreendedorismo será realizado entre os dias 22 e 26 de novembro, online e totalmente gratuito

A Feira do Empreendedor do Sebrae, considerada o maior evento de empreendedorismo da América Latina, inova no ano de 2020 com uma edição 100% digital. Entre os dias 22 e 26 de novembro, donos de pequenos negócios e pessoas interessadas em empreender terão a oportunidade de conhecer soluções, participar de palestras e ouvir histórias inspiradoras para enfrentar os desafios do mercado no pós-pandemia.

O Sebrae preparou uma programação variada para atender a diversos públicos – desde aquele que está dando os primeiros passos no empreendedorismo até quem já está pensando em dar um novo rumo no seu negócio. Por isso, a FEDIGITAL2020 vai trazer mais de 70 atrações, incluindo palestras, talks (bate-papos) e oficinas ao longo de cinco dias de evento. Assim como nas outras edições, a inscrição e o acesso a toda a programação são gratuitos.

“A experiência da pandemia nos mostrou que os pequenos negócios que se saíram melhor nesse período foram aqueles que entenderam a importância da transformação digital e da busca por inovação”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/SP, Wilson Poit. “Com a Feira 2020, nós vamos levar ao público ferramentas e soluções para que eles possam encarar essa nova realidade com mais qualidade, menos perdas e mais eficiência”, completa.

O modelo digital da Feira do Empreendedor 2020 trará novas experiências aos visitantes, com o acesso a um ambiente que permitirá que conheçam cerca de 100 estandes virtuais com as melhores oportunidades de negócios e soluções para as micro e pequenas empresas. Para isso, será utilizada uma plataforma em realidade virtual 3D, proporcionando uma melhor experiência de navegação aos visitantes, permitindo acesso imediato aos expositores, conteúdos e atendimento.

“Neste momento de retomada, as empresas precisam estar alinhadas aos modelos de consumo e relacionamento que se alteraram ou potencializaram com a crise. A Feira tem esse propósito de conexão num ambiente digital, mas com oportunidades reais de negócios e conteúdo atual e de qualidade”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta.

Os empreendedores também poderão acessar o atendimento remoto com poucos cliques, conseguindo conversar com os consultores do Sebrae, que estarão disponíveis para tirar dúvidas e orientá-los para que façam as melhores escolhas nesse momento.

A plataforma digital da Feira do Empreendedor também disponibilizará uma ferramenta com as melhores ofertas de crédito para os pequenos negócios, além de um espaço de networking, onde tanto clientes como expositores poderão criar e trocar cartões de visitas virtuais. Tudo isso de forma rápida, prática e sem barreiras.

As inscrições para expositores estão abertas em www.feiradoempreendedor2020.com.br. As inscrições para o público estarão abertas em breve.