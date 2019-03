Feriado preferido dos brasileiros, o carnaval com seus 5 dias livres para curtir ou descansar, vamos encontrar cerca de 30% da população dizendo preferir curtir o feriado na folia, enquanto 66% querem aproveitar a data para relaxar em casa (40%) ou viajando (26%).

Falta de dinheiro é a desculpa maior de quem diz ficar em casa. Pois bem, graças à tecnologia, vamos mostar aqui alguns apps que podem ajudar você a economizar na sua viagem e até mesmo correr atrás para ganhar algum dinheiro viajando.

A primeiro dica é pesquisar bem para encontrar os melhores preços (passagens e hotéis) coisa que os buscadores podem ajudar.

Siga a sugestão: “No TurismoCity (www.turismocity.com.br), por exemplo, é possível ter uma economia de até 35% no preço das passagens. Por meio de inteligência artificial, o app reúne os resultados de todos os voos disponíveis em um único lugar, possibilitando ao cliente comparar as ofertas e escolher a melhor opção”.

Completando a informação podemos dizer que “o aplicativo também ajuda os usuários a decidir quando e para onde viajar, além de criar alertas para um destino específico e faixa de preço. Usuários cadastrados no site recebem também em seu e-mail as ofertas mais relevantes para o seu perfil – tudo em primeira mão. Ao escolher a promoção, o usuário é direcionado para o site do parceiro (marketplace ou hotel), onde realiza a compra diretamente”.

Se, além de economizar, você ainda quiser levar uma graninha extra para casa ou mesmo para custear algumas despesas da viagem, é possível, por exemplo, optar pelo compartilhamento de bagagens. O app que pode te ajudar nisto é o Grabr – (http://grabr.io/pt). Disponível em praticamente todo o mundo, a plataforma liga viajantes a compradores e tem também um programa de “recompensas”, para que as pessoas monetizem suas viagens.

Como funciona: “ao trazer produtos de outros países dentro do espaço livre de suas bagagens, o viajante recebe uma bonificação – que pode ser diretamente negociada com o comprador que encomendou o item do Brasil”. Vá lá e busque o seu caminho, e divirta-se.