Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) compartilha dicas para que todos retomem suas atividades diárias com proteção

Após lançar sua campanha pública com dicas e recomendações para se ter nos cômodos da casa e no home office, com a série “Quarentena Segura”, a Comissão de Campanhas Públicas da SBOT percebeu que com a franca desaceleração do contágio da COVID-19 que está acontecendo no Brasil, inclusive em locais como o norte e nordeste, seria agora o momento para lançar uma nova campanha sobre a “Retomada Segura”.

De acordo com o presidente da Comissão de Campanhas Públicas da SBOT, Jean Klay, as pessoas estão tendo a necessidade de retomar suas atividades e em cima disso, a SBOT entende que também é um momento de exercer sua função. “Naturalmente agora que as pessoas estão retomando suas atividades do dia a dia, nós como entidade procuramos levar o máximo de informação para que isso seja feito de forma segura. E não só o que diz respeito à pandemia, mas também às eventuais doenças ortopédicas e musculoesqueléticas”, afirma.

Desse modo, mais uma vez o Dr. SBOT, em parceria com o Laboratório Cristália, entra em ação e promove recomendações de maneira didática e objetiva. Esta nova série de curta metragem inclui quatro vídeos, sendo o primeiro sobre “Pedal sem dor” que, segundo Jean Klay, percebeu um aumento muito grande na procura por lojas de bicicleta. Inclusive, alguns estudos mostram que a afirmação é verdadeira. De acordo com a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), do mês de junho a julho, houve um aumento de 108% na compra deste produto e só no mês de agosto o aumento foi de 93%.

O presidente da comissão de campanhas públicas acredita que as pessoas estão aderindo ao uso de bicicletas para evitar o transporte coletivo e o risco de aglomerações, além de ser um transporte ecologicamente correto. “Acreditamos que seja algo que veio para ficar. No vídeo mostramos como usar uma bicicleta de maneira segura, para evitar acidentes da ordem musculoesquelética. São dicas de postura, iluminação, altura do selim e outras”, acrescenta.

Além deste vídeo, os outros também abordarão:

· Corrida sem dor;

· Coluna;

· Artrose.

As divulgações serão realizadas nos canais de comunicação da SBOT (Facebook: www.facebook.com/SBOTnacional/ Youtube: www.youtube.com/user/SBOTBR e Instagram: @sbotnacional) e nos canais do Cristália (Facebook: @LaboratorioCristalia / Instagram: @laboratoriocristalia).

A expectativa para essa nova campanha é a melhor possível, no sentido de levar a informação à população geral e de alguma forma protegê-la dessas novas questões. “É um momento novo e a SBOT procura cumprir o seu papel de orientar a todos”, conclui Jean Klay.