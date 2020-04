A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) orienta que a população passe a usar máscaras caseiras, feitas em tecido (pano ou TNT), como mais uma medida de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus.

Esse hábito de proteção tem apresentado resultados positivos em países europeus e asiáticos – e o uso vem sendo recomendado por especialistas em epidemiologia.

A Sociedade Brasileira de Infectologia também reforçou em nota recente que a máscara de tecido pode diminuir a disseminação do vírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas.

Um ponto importante nesta estratégia: a população em geral deve usar máscaras caseiras, cuja manipulação adequada aliada a medidas como cuidado permanente com higienização e com o distanciamento social podem produzir bons resultados.

Máscaras destinadas a uso profissional devem ser destinadas aos profissionais de saúde, cuja exposição ao risco de transmissão é bastante mais acentuada. No dia a dia, eles têm de lidar com contato próximo ou mesmo físico com os pacientes, além de situações como entubamento de pacientes, processo de alta exposição.

A procura indiscriminada de máscaras profissionais tem gerado falta do produto para os profissionais de saúde.

Reforço

A medida é um reforço das estratégias já adotadas por Curitiba no enfrentamento a pandemia. A secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, explica que nesse momento toda barreira mecânica para evitar a dissipação de gotículas de saliva no ar é válida.

“O uso de máscaras por si só não é a solução do problema, mas se associada as demais medidas de prevenção – distanciamento social, etiqueta respiratória, higiene das mãos e o isolamento de pessoas com sintomas gripais – o hábito pode ser um grande aliado”, afirma.

Orientação

A nova orientação tem como base os conhecimentos adquiridos ao longo da atual pandemia. O vírus tem se mostrado mais transmissível do que se imaginava no início da pandemia.

O diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, explica que, como se trata de uma nova doença é comum que sejam necessárias adaptações e reorientações ao longo da evolução da doença.

“Nesse momento temos que estar alertas as definições das autoridades internacionais de saúde e também as ações tomadas em outras regiões que apresentam bons resultados”, diz.

Tanto a produção das máscaras quanto seu uso precisam de atenção.

ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produção e uso

Quando utilizar?

Sempre que sair de casa;

Em casa, quando estiver com sintomas de gripe ou resfriado;

Quando sair de casa, leve consigo dois recipientes, um com as máscaras limpas e outro para máscaras usadas (sujas).

Qual tecido usar?

A máscara deve possuir minimamente 2 camadas de tecido podendo ser: tricoline, algodão ou outro tecido grosso e íntegro, TNT

Como fazer?

Pegar um pedaço de tecido, fazer um molde com tamanho suficiente para cobrir a boca e o nariz;

É importante ter elásticos ou tiras, para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca de modo que fique ajustadas ao rosto;

Faça a máscara usando dois tecidos, ou seja, dupla face;

É recomendado que se faça pelo menos duas pregas no tecido.

Como colocar a máscara?

A máscara deve estar limpa antes do uso;

Deve cobrir o tempo todo o nariz e a boca;

Lavar bem as mãos com água e sabão antes e depois de manusear a máscara;

É indicado colocá-la no rosto ainda dentro de casa e não tocá-la enquanto estiver na rua.

Quais recomendações devo seguir ao usar a máscara?

Seu uso deve ser individual;

Evite tocar na máscara durante o uso, se tocar, higienize as suas mãos;

Utilizar corretamente e não mexer /manipular enquanto estiver usando;

Se precisar mexer ou ajustar fazer pelos elásticos ou amarração;

Não usar por mais de 2 horas, trocar se estiver úmida;

Ao chegar em casa lave as mãos com água e sabão antes de retirar a máscara;

Como devo retirar a máscara?

Antes de ser retirada, lave as mãos;

Remover a máscara pelos elásticos/amarração e evitar tocar na frente da máscara (pode estar contaminada);

Lave novamente as mãos;

Colocá-la para lavar o mais rapidamente possível;

Guarde-a em sacola fechada, se não puder lavar no momento.

Como devo lavar as máscaras?