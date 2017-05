Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os estudantes da Escola Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, participaram no início do mês de diversas atividades organizadas por professores de Periodontia da Universidade Federal do Paraná, com o objetivo de conscientizá-los a respeito das doenças periodontais e suas implicações, além de falar também sobre a prevenção e promoção de saúde.

“Nossa mobilização aqui na unidade traz informações de prevenção que são caracterizadas como simples e de baixo custo, como o hábito da escovação e o uso de fio dental. Essas medidas podem evitar problemas com a saúde da gengiva e garantir um desenvolvimento saudável às crianças”. Palavras da coordenadora da ação e professora da UFPR, Juliane Feltrin.

Entre os cuidados destacados no trabalho destacou-se o escovar bem os dentes de duas a três vezes ao dia e usar fio dental diariamente; também foi alertado sobre a importância de utilizar produtos de higiene bucal, como creme dental com flúor e garantir que as crianças abaixo de 12 anos também bebam água potável fluoretada ou suplementos de flúor e, é claro, ir regularmente ao dentista.