Evento “Hora da Criança” é gratuito e acontece neste sábado (14), na unidade do Shopping Mueller

​Ouvir histórias contadas de forma lúdica desperta nas crianças o gosto pela literatura. Imagine, então, se além de ouvir, os pequenos participarem das histórias que escutam? O evento “Hora da Criança”, promovido pela rede de lojas Saraiva nas unidades de todo o Brasil, traz para Curitiba neste sábado (14), às 16h, uma sessão de histórias interativa com Contações da Mila.

A apresentação acontece no Espaço Kids da Saraiva do Shopping Mueller e possui entrada franca, basta chegar com alguns minutos de antecedência para garantir um bom lugar na plateia. Na ocasião, a atriz e contadora de histórias Camila Canassa, do Contações da Mila, vai compartilhar um clássico da literatura infantil com o público por meio da ressignificação e manipulação de objetos, da música e da participação das crianças presentes.

Serviço

Hora da Criança da Saraiva apresenta Contações da Mila

Data : Sábado, dia 14 de abril.

Hora : às 16h.

Local : Espaço Kids da Saraiva do Shopping Mueller, Piso L2.

Endereço : Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico.

Custo : Entrada franca.