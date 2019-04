Oportunidades são para atuar no Ambulatório do Hospital, no bairro Rebouças

Para quem sempre pensou em fazer uma atividade voluntária e doar um pouco de tempo a quem precisa, esta é uma ótima oportunidade. A Santa Casa de Curitiba acaba de abrir um processo seletivo para recrutamento de 40 novos voluntários que irão atuar no Ambulatório do Hospital, localizado na Rua Rockfeller, 1450, Rebouças (antigo Hospital Nossa Senhora da Luz).

Mensalmente, são atendidos cerca de 10 mil pacientes no Ambulatório, sendo grande parte deles idosos e pessoas que vêm de outros municípios do Paraná para consultas e exames. Como trata-se de um prédio com uma infraestrutura grande, 60 consultórios, a atuação dos voluntários é muito importante para ajudar essas pessoas e humanizar ainda mais o atendimento.

Segundo Marco Sanfelice, gerente da área de filantropia da Santa Casa, o trabalho não possui vínculo empregatício, mas exige comprometimento semanal. “As atividades desses voluntários serão de recepcionar pessoas, orientar e auxiliar os pacientes com informações sobre consultas, exames e senhas, além de conduzir cadeira de rodas, ajudar na entrada e saída de carros e dar orientações sobre transporte público”, explica. “Os voluntários são a luz que com um sorriso sincero fazem os pacientes esquecerem os problemas e sorrirem, por estarem bem amparados e cercados de corações caridosos. Eles são fundamentais”, destaca Sanfelice.

O que é necessário para se tornar um voluntário?

Antes de tudo, a pessoa que deseja realizar uma atividade voluntária em hospital deve ter vontade de ajudar ao próximo e apresentar qualidades como: empatia, solidariedade e carinho. Mas, além disso, também devem cumprir alguns pré-requisitos legais:

Ser maior de 18 anos;

Ser proativo e ter facilidade em trabalhar com o público (com características de calma, responsabilidade e paciência);

Estar comprometido e com vontade de ajudar o próximo;

Ter disponibilidade de trabalhar no mínimo quatro horas semanais.

De acordo com Ewelyn Mendes, supervisora do Voluntariado da Santa Casa, as vagas são para atuar no período da manhã, das 08h às 12h, ou tarde, das 13h às 17h, e os voluntários podem utilizar gratuitamente o estacionamento do local. “Não é necessário ter experiência. Os selecionados receberão treinamento para realizar a atividade designada”, complementa Ewelyn. Quem desejar participar do processo de seleção, pode entrar em contato pelo telefone (41) 3320-3795 ou pelo e-mail: [email protected].