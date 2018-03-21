INFORMAMOS QUE A PARTIR DO DIA 22/03/2018 0 POSTO DE ATENDIMENTO BAIRRO NOVO ESTARÁ FECHADO.
PASSARÁ POR REFORMA PARA MELHOR ATENDÊ-LOS!
O PERÍODO MÁXIMO PREVISTO PARA CONCLUSÃO É DE 90 DIAS PODENDO SER CONCLUÍDO COM ANTECEDÊNCIA.
PARA SEGUNDAS VIAS DE FATURAS PODE-SE UTILIZAR O TOTEM QUE SE ENCONTRA EM FRENTE AO ATENDIMENTO.
PARA DEMAIS ATENDIMENTOS DIRIGIR-SE:
- RUA CIDADANIA FAZENDINHA: RIJA CARLOS KLEMTZ, 1700 – FAZENDINHA
- RUA CIDADANIA PINHEIRINHO: AV. WISTON CHURCHILL, 2033 – CAPÃO RASO.
- RUA CIDADANIA TATUQLIARA: RUA OLIVARDO KINOROSKI BUENO S/N — TATUQIJARA.
- RUA CIDADANIA BOA VISTA: AVENIDA PARANÁ, 3600- BOA VISTA.
- RUA CIDADANIA DO CARMO: AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 8430 – BOQUEIRÃO.
- RUA CIDADANIA CAJURU: AV. PROF. MAURICIO FRUET, 2150 – CAJURU.
- RUA CIDADANIA SANTA FELICIDADE: RUA SANTA BERTILA BOSCARDIN, 213 —STA FELICIDADE.
- RUA CIDADANIA MATRIZ: PRAÇA RUI BARBOSA, 101.
FONE SANEPAR: 0800-200-0115