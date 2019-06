Para deixar o friozinho ainda mais gostoso, a campanha “Sabores de Inverno Condor” realiza, até o dia 31 de julho, palestras gratuitas em diversas lojas da rede sobre enogastronomia, vinhos, queijos, cervejas especiais, entre outros assuntos. Além disso, os clientes vão poder se aquecer nesse inverno com muita economia, graças a uma seleção de ofertas especiais com produtos típicos desta época, como diversos vinhos nacionais e importados, massas, molhos, azeites, queijos, sopas, embutidos, aparelhos de fondue, aquecedores e muito mais.

Entre as ofertas, um dos destaques é o Vinho Uruguaio Solar Del Paso, 750ml, que de R$ 23,90, está por apenas R$ 20,90 cada no Clube Condor. Já o Vinho Chileno Casillero Del Diablo de R$ 49,90, está por R$ 46,90 cada no Clube Condor. Outra oferta é o Aquecedor Britânia AB110N, que de R$ 86,90 cada, está por R$ 80,00 à vista no Clube Condor ou 4x de R$ 20,00 sem juros no cartão Condor, válido para as lojas Condor do Paraná. Essas ofertas são válidas até 11 de junho.

Segundo a diretora de marketing do Condor, Elaine Munhoz, o objetivo desta campanha é levar os sabores do Condor para as mesas dos clientes. “Além de um mix completo de ofertas, vamos oferecer diversas palestras gratuitas para ampliar o conhecimento dos consumidores e ajudá-los a passar pelo inverno curtindo o melhor que o friozinho tem para oferecer”.

Para participar das palestras, basta se inscrever no site www.condor.com.br/sabores-de-inverno e apresentar 1kg de alimento não perecível no dia do evento. As vagas são limitadas e é proibida a participação de menores de 18 anos, mesmo acompanhados por seus representantes legais.

O endereço de todas as lojas, bem como outras ofertas dos Sabores de Inverno, pode ser conferido no site www.condor.com.br.