Neste sábado (4/5), acontece em todo o país o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Em Curitiba, 25 unidades de saúde estarão abertas, das 8h às 17h, para a vacinação (lista completa abaixo).

Pode se vacinar contra a gripe quem faz parte do público prioritário definido pelo Ministério da Saúde: pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mães de bebês nascidos há até 45 dias, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas ou outras condições clínicas especiais (que apresentem prescrição médica) e professores da rede pública e privada.

“Mesmo que a pessoa já tenha se vacinado contra a gripe em anos anteriores, é preciso repetir a dose neste ano. A vacina da gripe é atualizada todo o ano, de acordo com os vírus influenza que estão circulando no momento”, explica o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira.

A vacinação é ofertada também de segunda a sexta-feira em 110 unidades de saúde da capital. A estratégia de abrir algumas unidades de saúde no próximo sábado para ofertar a vacina é uma opção extra para aquelas pessoas que não conseguem ir aos postos de saúde durante a semana.

Desde o início da Campanha de Vacinação Nacional contra a Gripe, em 10 de abril, até a última segunda-feira (29/4), foram vacinadas em Curitiba 123.732 pessoas nas 110 unidades de saúde da Prefeitura e 431 na rede particular, o equivalente a 28,4% da meta. Na rede pública, a campanha vai até 31 de maio.

“Quem faz parte dos grupos prioritários não deve esperar as últimas semanas para se vacinar. O agente imunizante da vacina leva em torno de dez dias para ter efeito”, explica Oliveira. Nesse período, há uma janela para outras ocorrências, como um outro vírus, já incubado no indivíduo, que pode se manifestar, causando sintomas de gripe.

Prevenção

A vacina é uma das formas de prevenção do vírus Influenza. Higienizar as mãos frequentemente com álcool gel ou lavar com água e sabão, evitar aglomerações e locais fechados são outros cuidados que ajudam contra a proliferação do vírus.

A adoção da “etiqueta respiratória”, que consiste em espirrar na parte de dentro dos cotovelos e cobrir a boca ao tossir, também contribui para a redução do risco de proliferação do vírus.

Outra orientação é evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde São João del Rey (Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado)

Unidade de Saúde Umbará II (Rua Nicola Pelanda, 4.800 – Umbará)

Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida (Rua Carlos Amoretty Osório, 135 – Sítio Cercado)

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto)

Unidade de Saúde Santa Cândida (Avenida Paraná, 5.050 – Santa Cândida)

Unidade de Saúde Pilarzinho (Rua Amauri Lange Silvério, 1.251 – Pilarzinho)

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Irmã Tereza Araújo (Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão)

Unidade de Saúde Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer)

Unidade de Saúde São Pedro (Rua Bernardo Mann s/nº – Xaxim)

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema (Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia)

Unidade de Saúde Salgado Filho (Avenida Senador Salgado Filho, 5.265 – Uberaba)

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Augusta (Rua Robert Redzinski, 222 – Cidade Industrial)

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz (Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial)

Unidade de Saúde Caiuá (Rua Arnaud Ferreira Vellozo, 200 – Cidade Industrial)

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana (Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco)

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio s/nº – Praça Ouvidor Pardinho, Água Verde)

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Amélia (Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha)

Unidade de Saúde Parolin (Rua Sergipe, 59 – Vila Guaíra)

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Parque Industrial (Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1.801 – Capão Raso)

Unidade de Saúde Sagrado Coração (Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Santa Felicidade (Via Vêneto,10 – Santa Felicidade)

Unidade de Saúde São Bráz (Rua Antônio Escorsin, 1.960 – São Braz)

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco (Rua Ângelo Tozin, 100 – Campo do Santana)

Unidade de Saúde Moradias da Ordem (Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240 –Tatuquara)

Unidade de Saúde Rio Bonito (Rua Fanny Bertoldi ,170 – Campo de Santana)