O deputado federal Rubens Bueno realiza nesta segunda-feira, 16 a sua tradicional prestação de contas em Curitiba. Nesta que a 20ª etapa, o parlamentar irá completar 167 audiências públicas em 2018. O evento em Curitiba acontecerá às 19h, no Hotel Centro Europeu.

Bueno que pratica o ato de prestar contas há 35 anos, destacou a importância de realizar as audiências públicas.

“Considero de grande importância cumprir um roteiro de prestação de contas nos municípios que representamos. É um direito das pessoas saberem as atitudes que adotamos no mandato para o qual fomos eleitos. Além disso, o contato com as lideranças e comunidade em geral é muito importante para melhorar cada vez mais o trabalho que realizo em Brasília”, finalizou Bueno.