Asfalto novo é garantia de mais segurança e conforto para motoristas e passageiros. É também o fim da poeira que incomoda e causa problemas respiratórios. Na Regional Pinheirinho, mais três ruas terão o pavimento revitalizado nos próximos meses.

Na Rua Ernesto Biscardi, os trabalhos começaram na terça-feira (14/5) e também irão alcançar as ruas Francisco Raitani e Irmãs Paulinas. Na revitalização de 800 metros da Ernesto Biscardi, no trecho que parte do cruzamento com a Rua Atílio Bruneti e segue até a marginal do Córrego Capão Raso, no bairro Capão Raso, está sendo utilizado o processo de reciclagem a frio.

“O serviço renova a camada de asfalto danificada e reforça a estrutura do pavimento”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, que nesta quinta-feira (16/5) vistoriou a obra.

Também na Regional Pinheirinho, receberão obras de fresa e recape do pavimento asfáltico as ruas Francisco Raitani, no trecho de 1.795 metros entre a João Rodrigues Pinheiro e a Pedro Américo, no Capão Raso, e Irmãs Paulinas, entre a Pedro Américo e a Catarina Scotti. Neste trecho no bairro Novo Mundo, serão 438 metros de asfalto novo.

As obras de fresa e recape fazem parte do projeto da Prefeitura que irá requalificar o pavimento de 59 ruas de 36 bairros de Curitiba. Serão mais de 47 quilômetros de pavimento que serão recuperados.

Este novo pacote de pavimentação atende prioritariamente as ruas que servem de interligação entre bairros e por onde trafegam ônibus do sistema de transporte coletivo.