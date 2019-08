A Rua São José dos Pinhais, no bairro Sítio Cercado, terá a passagem de veículos interrompida a partir das 9h desta sexta-feira (16/8). O bloqueio total vale para o trecho entre as ruas Arcanjo São Rafael e Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares.

A medida será necessária para continuação da obra na ponte no cruzamento com a Rua Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares.

Com a obra, o trânsito estava fluindo em meia pista, mas a Superintendência de Trânsito (Setran) vinha constatando desrespeito por parte dos motoristas, que trafegavam na contramão, tornando o trecho perigoso para o trânsito e para os próprios operários.

Durante esta semana, técnicos da Setran conversaram com moradores e comerciantes para informar sobre a mudança no bloqueio. A interrupção total na passagem deve continuar pelos próximos 30 dias.

Desvios aos motoristas

Há duas opções de desvios. Para o motorista que seguir sentido Rua Izaac Ferreira da Cruz, um caminho é pela Rua Lauro Gentio Portugal Tavares até a Rua Sant´Ana do Itararé.

Na quadra seguinte, pode virar à esquerda na Rua Arcanjo São Rafael até chegar novamente à Rua São José dos Pinhais. O trajeto vale também para o sentido oposto, ou seja, a partir da Rua Izaac Ferreira da Cruz até a Lauro Gentio Portugal Tavares.

Outro desvio é possível para quem estiver na Izaac Ferreira da Cruz. O motorista deve seguir até a Rua Tijucas do Sul para, então, virar à direita na Rua Celeste Tortato Gabardo e à esquerda na Rua Filósofo Huberto Rohden, até o retorno para a Lauro Gentio Portugal Tavares.

Transporte coletivo

Em virtude das obras na ponte da Rua São José dos Pinhais, três linhas de ônibus passarão por mudança no itinerário. As linhas 524 Bairro Novo B/C e 547 Bairro Novo C farão um desvio no sentido Terminal Sítio Cercado.

Os dois pontos que ficam no trecho em obras da rua serão temporariamente desativados e as linhas irão utilizar as ruas Doutor Lauro Gentio Portugal Tavares, Tijucas do Sul e Izaac Ferreira da Cruz para fazer o desvio.

A linha 541 Bairro Novo A será desviada nos sentidos bairro e Terminal Sítio Cercado. Os dois pontos que ficam no trecho em obras da rua serão temporariamente desativados.

No sentido bairro, a linha irá utilizar as ruas Izaac Ferreira da Cruz, Sant’Ana do Itararé e Doutor Lauro Gentio Portugal Tavares para fazer o desvio. No sentido terminal a linha irá utilizar as ruas Doutor Lauro Gentio Portugal Tavares, Tijucas do Sul e Izaac Ferreira da Cruz.