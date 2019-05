Levando agora a segunda capa de asfalto para o Rua Ouro Verde, a equipe de pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas dá continuidade aos serviços de reciclagem da camada de asfalto no trecho entre a Avenida Winston Churchill e a Rua Fátima Bark, no Capão Raso.

O trecho total de 495 metros da via foi feita pelo processo de reciclagem a frio, que recupera e promove o reforço estrutural do pavimento. O método consiste na trituração do asfalto deteriorado e na incorporação de agregados, como água, cimento e brita, compondo uma nova base para ser aplicada em camadas. A obra conta com o investimento de R$ 393 mil.

O prefeito Rafael Greca e o vice-prefeito Eduardo Pimentel acompanham de perto a obra da Rua Ouro Verde. Eduardo lembra “A Prefeitura iniciou a obra de pavimentação da Rua Ouro Verde no início do ano visando trazer mais segurança e qualidade de vida para moradores do Capão Raso. A Prefeitura não para e cuida bem da nossa cidade”.

O Administrador Reinaldo Boaron -Bracatinga- lembra também da realização do pavimento na Rua Ernesto Buscarei entre a Rua Atílio Brunetti e Córrego Capão Raso, com 800mts de extensão além de outras obras importantes concluídas este mês e outras em execução.