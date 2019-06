Depois de asfalto novo, a Rua João Bettega virou um binário com a Rua Luiz Parigot de Souza. A novidade no trânsito do bairro Portão foi implantada no dia 26 de junho para melhorar a fluidez e diminuir congestionamentos.

A extensão do novo binário é de 800 metros. Com a alteração, a João Bettega passou a ter sentido único em direção à CIC, a partir da Rua Doutor João Tobias Pinto Rebelo até a Professor Manoel de Abreu.

A Luiz Parigot de Souza, que completa o binário, já possuia sentido único em direção ao Terminal Portão.

Diariamente, cerca de 20 mil veículos passam pela João Bettega em cada sentido. Em horário de pico, a média é de três mil veículos, na soma dos dois sentidos. No trecho, a Setran implantou uma nova lombada física e fez a realocação de outra.

Linhas de ônibus que sofrerão mudanças no Binário da Bettega

050 – Interbairros V

(alteração de itinerário sentido Terminal Portão)

612 – Portão/CIC

(alteração de itinerário sentido Terminal Portão)

614 – Fazendinha/PUC

(alteração de itinerário sentido Terminal Portão)

615 – Uberlândia

(alteração de itinerário sentido Terminal Portão)

674 – Nsa. Sra. da Luz

(alteração de itinerário sentido Centro)

As alterações de itinerários das linhas se darão pela Rua Luiz Parigot de Souza, sentido do Terminal Portão, que compõe o novo binário com a Rua João Bettega, no sentido CIC.