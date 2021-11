Quem for pegar mudas de árvores na Administração Regional do Boqueirão, nesta quinta-feira (18/11), pode aproveitar e entregar seu lixo eletrônico para reciclagem. A partir de agora, a entrega do material poderá ser feita, no local, durante a semana.

Tanto a distribuição das plantas quanto o recebimento do material descartável começam às 14h, na Rua da Cidadania do Boqueirão. As demais regionais também irão distribuir as mudas.

Lixo eletrônico são os componentes presentes em equipamentos elétricos como tablets, celulares, geladeiras e fogões. Eles não se confundem com lixo tóxico – como pilhas, tintas, remédios e lâmpadas – que tem coleta específica.

As árvores, num total de 500 mudas de espécies nativas, serão entregues após o rápido cadastramento das pessoas que forem buscá-las. Esta será a sexta etapa do desafio 100 Mil Árvores nas Regionais. Desde o ano passado, em cada etapa, cada Regional distribui 5 mil mudas. Ao todo, na cidade, o desafio já superou a meta e distribuiu 170 mil mudas prontas para o plantio.

Só lixo eletrônico

Já o material deverá ser deixado na sala nº 32, no térreo da Rua da Cidadania do Boqueirão, onde funciona a Coordenação Comunitária da Regional. A arrecadação será destinada ao projeto Ecocidadão, que reúne cooperativas e associações de coletores de resíduos e fará a retirada no local.

Quem não conseguir levar o lixo na mesma ocasião em que for retirar as mudas, pode esperar pela melhor ocasião para fazê-lo. A partir desta data, o material poderá ser deixado na Rua da Cidadania de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Serviço: mudas gratuitas e entrega de lixo eletrônico

Local: Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Data: quinta-feira (18/11) – mudas e lixo a partir das 14h. Nas demais semanas, a entrega de lixo eletrônico será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 18h, na sala 32, térreo