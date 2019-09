A Rua da Cidadania do Pinheirinho tem vagas gratuitas para aulas de futsal para meninos e meninas. As aulas são feitas no contraturno escolar de segunda a quinta-feira em horários variados, de acordo com a idade dos jogadores.

O futsal é uma atividade esportiva e de formação para crianças e adolescentes, com intuito de promover socialização, a amizade, a parceria, o respeito e tudo aquilo que existe por trás de um simples chute a gol.

Os treinos são do projeto Escola+Esporte=10 (EE10). Uma parceria entre as secretarias da Educação (SME) e do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) e escolas de esportes da cidade. O objetivo é ofertar atividades para crianças e jovens de 6 a 17 anos no contra turno escolar, contribuindo para o desenvolvimento socioeducacional dos participantes.

“Além dos treinos semanais, durante o ano são realizados diversos campeonatos entre as equipes do Maestro da Bola. Assim, a criançada fica estimulada a dar o seu melhor”, afirma Rodrigo Sozzi, chefe de núcleo da Smelj da Regional Pinheirinho.

Para fazer a inscrição, basta procurar o núcleo da Smelj na Rua da Cidadania. Levar documento de identificação, comprovante de residência e atestado médico validando que pode praticar atividade física.

Horários

Os treinos de segundas e quartas-feiras são às 8h (sub 13), 9h (sub 11) e 11h (sub 15, 16 e 17). Já às terças e quintas-feiras às 9h tem aula para as crianças de 6 a 9 anos, às 10h (sub 9), 13h30 (sub 11), 14h30 (sub 13) e às 15h30 (sub 15, 16 e 17).

Serviço: Rua da Cidadania Pinheirinho

Horário de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 18h. De segunda à sexta-feira.

Endereço: Av. Winston Churchill, 2.033, sala 25 – Capão Raso. Ao lado do Terminal Pinheirinho.

Mais informações: 3313-5402 / 3313-5455