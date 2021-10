Inaugurada em 7 de dezembro de 1996, a rua recebeu no período de janeiro a agosto deste ano 139,2 mil pessoas, que foram em busca de serviços, como a procura de emprego até os mais diversos atendimentos nos núcleos das secretarias de Educação, Segurança Alimentar, Saúde, Esporte, Lazer e Juventude, Urbanismo, Finanças, Meio Ambiente, Governo, Defesa Social, FAS, Fundação Cultural de Curitiba, Cohab, Sanepar, Instituto de Identificação do Paraná e Agência Curitiba de Desenvolvimento.

A reforma é coordenada pela Secretaria de Governo Municipal e executada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Os trabalhos incluem reestruturação da rua, com recuperação da estrutura metálica (substituição das chapas metálicas do piso das passarelas e rampas, que estavam danificadas).

“Estamos aproveitando a reforma para ampliar a sala da Urbs e assim dobrar a capacidade de atendimento”, explicou Adoílson Colaço, que é o síndico da Rua da Cidadania.

“Um reparo importante na estrutura da Rua da Cidadania, foi a substituição das calhas. Era um transtorno nos dias de chuva porque tinha muita infiltração e agora isso também foi corrigido”, disse Paula Ribeiro, coordenadora de atendimento.

A pintura de toda a estrutura de alvenaria deu cara nova ao equipamento. No final dos trabalhos toda a estrutura de 6.688,90 m2 ganhará nova pintura externa e nova pintura do letreiro que identifica o prédio. A conclusão dos trabalhos está prevista para o início de 2022.

Na parte de trás da rua, o antigo chafariz, que estava fechado com pedras agora abriga um vistoso jardim, com grama, jabuticabeira, ciprestes e flores.Além da reforma, o equipamento poderá receber ainda um café no antigo bicicletário.

Quem mais agradece este trabalho é o Administrador Reinaldo Boaron: “Estou muito feliz com a transformação na Rua da Cidadania do Pinheirinho, que ao completar 25 anos, através da determinação do prefeito Rafael Greca várias ações estão sendo desenvolvidas visando melhorar, de maneira geral e em termos estruturais o nosso trabalho. Desenvolvidas pelas secretarias de Governo e de Obras as melhorias atendem a todos e mais ganha com isto é o povo dos 5 bairros atendidos que terão uma rua mais bonita, mais segura e mais aconchegante”.