Com o objetivo de ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades neste momento de isolamento social e de enfrentamento ao Covid-19, a RP Info está arrecadando alimentos e cestas básicas para o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social da Juventude, que atende a região do Jardim Ipê, em São José dos Pinhais. As doações podem ser deixadas até o dia 9 de abril (quinta-feira), até às 12h, na sede da RP Info, na Av. Pres. Getúlio Vargas, 427 – Rebouças.

Sobre a RP

A RP Info é uma empresa que desenvolve soluções em tecnologia da informação para o planejamento corporativo e o gerenciamento completo de negócios em geral desenvolvidas visando a tomadas de decisões ágeis, seguras e adequadas à realidade do mercado.