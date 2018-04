A Prefeitura realizou na regional Pinheirinho ao longo do primeiro trimestre deste ano manutenção de paisagismo em 708 mil de metros quadrados de vias e espaços públicos – área que equivale a 100 campos de futebol e representa um crescimento de 287% no trabalho de roçada e limpeza no Pinheirinho, Capão Raso, Novo Mundo, Fanny e Lindóia, em relação ao mesmo período do ano passado.

O incremento atende determinação do prefeito Rafael Greca para que todas as regionais cuidem bem da infraestrutura urbana. Durante o ano passado, a prefeitura venceu as dificuldades orçamentárias encontradas e a completa falta de equipes neste setor no início da gestão.

Com gerenciamento adequado, a manutenção urbana entrou num ritmo que atende as demandas de uma cidade do porte de Curitiba – e agora está sendo feita regularmente.

A Prefeitura tem atualmente 121 equipes contratadas atuando em todos os bairros, trabalho que inclui, além do paisagismo, o tapa-buraco de ruas e a limpeza e recuperação da estrutura de drenagem (bocas de lobo, caixas de captação e galerias pluviais).

Entre janeiro e março deste ano, o trabalho chegou a 6,5 milhões de metros quadrados nos 75 bairros de Curitiba, área que equivale a 910 campos de futebol e representa um crescimento de 51% no trabalho de roçada e limpeza em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar de simples, a roçada é fundamental para manter as áreas verdes em boas condições de uso e também para garantir segurança tanto para os pedestres quanto de motoristas, já que o mato alto atrapalha a visibilidade e denota abandono.

A roçada feita pelo município abrange principalmente os canteiros centrais e laterais de ruas, terrenos municipais, equipamentos públicos (como postos de saúde e escolas) e pontos de ônibus.