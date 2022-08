Com a proposta de conversar com os clientes e ajudar na escolha do produto ideal para cada momento, o Robô Elminha da Pepsico foi instalado no setor de salgadinhos do Condor Nilo Peçanha, em Curitiba. Essa é uma das novidades da loja, que foi reinaugurada no dia 28 de julho após uma revitalização completa. O Robô permanecerá à disposição dos clientes até o dia 8 de agosto.

O Elminha vai mostrar os momentos de consumo que o cliente pode ter com cada tipo de produto. A ideia é ampliar a versatilidade de cada um, aumentando as opções de momentos deles. Os salgadinhos, snacks e amendoins, por exemplo, são ótimos aperitivos para antes do churrasco. E por que não um salgadinho para acompanhar um filme no cinema ou em casa?

Além disso, o Robô foi programado para apresentar as principais ações e ofertas disponíveis para o consumidor naquela categoria. “Somos os primeiros a receber o Elminha e isso mostra a importância da aproximação entre varejo e indústria para oferecer uma melhor experiência de compras ao consumidor”, afirma a diretora do Condor, Andreia Zonta.

Serviço

O Condor Nilo Peçanha está localizado na Rua Nilo Peçanha, 1.000, Centro Cívico, Curitiba-PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 7h às 22h e domingos e feriados das 8h às 21h.