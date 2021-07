O Hair spa Laces para suas obras e cede espaço para artistas criarem projeto artístico inspirado na natureza

O Laces and Hair, hair spa referência em beleza natural se prepara para abrir sua segunda unidade no Rio de Janeiro, a oitava do Grupo. No entanto, antes da abertura, no próximo sábado, dia 03 de Julho, o Laces irá interromper as obras da futura unidade no Rio Design Barra para receber uma Ocupação Artística com visitas guiadas pelos artistas. O ambiente será tomado por obras dos cinco artistas que participam da Ocupação: Mana Bernardes, Hebert Sobral, Juliana Vasconcellos e a dupla Nicole Tomazi + Sergio Cabral. Encabeçados pela curadora do Instituto Iadê, Adriana Bianchi.

Por conta da pandemia, a dinâmica será dividida em dois momentos: visitas guiadas pelos três artistas realizadas em pequenos grupos. O segundo momento será totalmente online através de uma live realizada às 19h pela curadora para falar sobre os processos criativos com a fundadora do Laces, Cris Dios e os artistas.

“A arte nos permite renovar nossos parâmetros de realidade. Empreender é acima de tudo, integrar o máximo de emoções ao ser humano. Isso transcende a experiência. O objetivo é levar arte para as pessoas, num momento tão complicado que vivemos, como uma fonte de esperança para o futuro. A arte tem o poder transformador de tocar os seres humanos e fazê-los refletir. A curadoria se deu pela afinidade do olhar voltado para a natureza e bem-estar, valores característicos do nosso Grupo. Traduzindo assim os conceitos da marca por meio da arte” diz Cris Dios.

Ocupação Artística Ressoar

“Trajetos contínuos que perfazem hoje as narrativas de estabelecermos integração dos elementos naturais e industriais com as expressões artisticas. O desejo de ressoar pelos espaços e os éteres, assim devolvendo em transmissão de cultura, sons mais potentes e combinados de criação e emoção. Estamos caminhando em direção à essência, com a natureza dos materiais enriquecidos pelas mãos brasileiras, surgem soluções de valor. E assim acreditamos, repercutir e fazer ouvir” Adriana Bianchi