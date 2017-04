Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O governador Beto Richa sancionou a lei 18.985, da deputada Claudia Pereira, que institui a Semana de Conscientização do Programa 1000 Dias. Iniciativa da ONU, o programa orienta ações e os cuidados necessários no período que vai do início da gestação até os dois anos de vida.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), os mil dias são cruciais para garantir um futuro saudável para as crianças, não apenas em termos biológicos, mas também intelectuais e sociais.

“Esses primeiros anos de vida dos bebês terão grande impacto no seu futuro. Estudos indicam que fatores ambientais, como o uso de medicamentos, doenças e a nutrição nesta fase da vida têm um peso quatro vezes maior do que a hereditariedade na determinação do crescimento e desenvolvimento das pessoas”, afirma Claudia.

A revista médica The Lancet calcula que 250 milhões de crianças de países em desenvolvimento estão em risco de não se desenvolver de forma adequada devido à pobreza e à falta de nutrientes.

“Esta é uma realidade que temos de mudar”, alerta Claudia. Ao trazer o debate para o Paraná, a deputada espera tornar o programa uma realidade também no nosso Estado, beneficiando as mães e os bebês.

A partir de agora, explica, a expectativa é de que o Poder Executivo viabilize ações para a efetiva prática desse programa e estenda para mães e bebês o benefício da conscientização do Programa 1000 Dias, através de audiências públicas, seminários, palestras, acordos e convênios com entidades para divulgação do programa. Claudia acredita que o Governo do Estado poderá incluir o programa no protocolo de atendimento do “Mãe Paranaense”, da mesma forma que fez com a Lei 18563, também de sua autoria, que obriga hospitais públicos e privados a comunicar o nascimento de recém-nascidos com Síndrome de Down às instituições especializadas, para que recebam a atenção adequada.

A primeira ação já está marcada: no dia 12 de maio será realizado o Seminário de Conscientização sobre o Programa 1000 Dias, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, das 10 às 12h.

As inscrições para o seminário devem ser feitas no site: https://goo.gl/forms/MC55EGFkfFkSo4lu1