O governador Beto Richa inaugurou, na quinta-feira (22), em Paranaguá o Centro de Proteção Ambiental das Baías de Paranaguá e Antonina “Edgard Meira de Vasconcellos Filho”. O porto de Paranaguá será o primeiro porto público do Brasil a contar com uma base para atendimentos a emergências ambientais envolvendo derramamentos químicos e de óleo, integrado ao atendimento à fauna petrolizada.

A APPA está investindo cerca de R$19,5 milhões no Centro de Proteção Ambiental, incluindo a construção do prédio, com 1.129 metros quadrados e dois pavimentos, aquisição de equipamentos, manutenção e operacionalização do Centro.

O novo prédio – que atende todas as orientações do Plano Nacional de Contingência – vai abrigar equipe de resgate, brigada de incêndio do Porto de Paranaguá e biólogos responsáveis pela despetrolização da fauna, facilitando a ação e operação, em caso de emergências decorrentes da atividade portuária.

