No mês de dezembro, o colecionador e editor independente Daniel Saks celebrou um ano do projeto de resgate histórico que relançou as revistas em quadrinhos “Calafrio” e “Mestres do Terror” da antiga editora paulistana D-Arte com o lançamento do número 56 da Calafrio.

A nova edição é comemorativa e especial. Nela o editor traz um clássico dos quadrinhos nacionais, a história em quatro capítulos “Zona do Crepúsculo”, produzida pelo escritor mineiro radicado em Curitiba, Gian Danton, co-escrita e desenhada pelo paraense Bené Nascimento, que logo depois da publicação desse épico se consagrou no mercado americano como Joe Bennett. O paraense é um dos desenhistas mais badalados das editoras DC e Marvel, e já desenhou os títulos de Super-Homem, Batman, Thor, Hulk, Homem-Aranha, entre outros.

Em Calafrio 56 a saga “Zona do Crepúsculo” é apresentada pela primeira vez completa em uma única edição. No início dos anos 1990 foi publicada cada parte em títulos e editoras diferentes, desorganizada e com baixa qualidade gráfica. A revista ainda apresenta biografia dos dois autores, um texto de Gian Danton falando dos bastidores da produção da história e da amizade de ambos, além de outras atrações características da revista.

A edição e números antigos são vendidos em revistarias especializadas e pelo e-mail: revistacalafrio@gmail.com.