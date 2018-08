Encontro na AECIC os diretores da S.O.S. Natureza do Brasil proporão Termo de Cooperação (Parceria Especial) que atenderá os associados e empresas em todo Brasil

No dia 19 de julho a diretoria da S.O.S. Natureza representada pelo José Carlos Bonatto, Josemar Ganho e Humberto Schvabe, em agenda de reunião, levaram ao diretor executivo e conselheiro da AECIC, Sr João Barreto proposta de parceria no intuito de promover auxílios adicionais as empresas associadas a AECIC e estendidas a todas as empresas interessadas no Brasil e mundiais.

Segundo Bonato, temos “conjunto e segurança jurídica” para usufruto de INCENTIVOS FISCAIS em acordo com o Decreto Federal nº 3.000/99 art 355 § 3º que com a Lei da Terceirização possibilita a ECONOMIA INTELIGENTE > a valorização dos ATIVOS BIOLÓGICOS > o transformar custos com Passivos em custos de investimentos > em Ativos e outros auxílios, com “Nota Fiscal adequada para aproveitamento otimizado dos Incentivos Fiscais” conforme as necessidades da empresa, a partir de Licenciamento da Marca e adesão a Rede.

ESPECIAL é a conta única chamada FUNDO S.O.S. NATUREZA DO BRASIL que visa, com 50% (cinquenta por cento) de todas as receitas da empresa, se destinarão às nossas Ações Cooperativas no propósito de “Produzir Estoques de Carbono > insumos > plantas / compensações ambientais e futuramente a USINA BIOMETANO (Gás BR 21) com Marca e Tecnologias que auxiliarão empresas REDUZIREM SEUS CUSTOS DE PRODUÇÕES (Ciclo Econômico que “unidos nesse sentido, de tornar Impostos mais eficientes > justos > dinâmicos realizando COMPENSAÇÕES ECONÔMICAS a partir de BASES da INOVAÇÃO e TRIBUTÁRIAS promovendo o “Bom Combate a desperdícios > perdas > gastos desnecessários” em ganhos mútuos como propomos aqui).

Oferecemos nesta parceria a AECIC equivalente 5% (cinco por cento) dos ROYALTS sobre os ganhos sobre uso da “MARCA símbolo da Natureza do Brasil” e demais usos das Tecnologias Econômicas > Sociais > Ambientais com intuito de valorizar a AECIC e suas associadas. Em contrapartida apoio para o que chamam de “SCALE UP” da S.O.S. Natureza nessa nova jornada.

Agora a próxima fase será um novo encontro em agosto e ofícios necessários para o desenvolvimento da parceria.