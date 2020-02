Um final de semana inteiro dedicado a estudo e desenvolvimento da espiritualidade, assim será a VIII edição do Retiro Nacional realizado todos os anos em Curitiba (PR) pela Associação Evangelizar, comandado pelo Padre Reginaldo Manzotti. Neste ano, o evento será nos dias 7 e 8 de março, no Expo Barigüi.

Como nas edições anteriores, fiéis de todas as regiões do Brasil e até do Paraguai, vêm à capital paranaense para o evento. A um mês da realização, as vagas já estão esgotadas. No total, pessoas de 22 estados estarão presentes no Retiro Nacional, que terá como tema “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”.

“Serão momentos de profundo estudo da Palavra de Deus, reflexão, encontro e muita oração. Existem filhos e filhas de Deus que vêm de muito longe, se programam o ano inteiro para viver este momento de encontro”, explica Padre Reginaldo Manzotti, que se prepara durante meses para conduzir todo o Retiro.

O retiro é um momento em que se deixa o lugar de convívio e rotina para rezar, estudar e refletir sobre as Escrituras (Mt 6,5-8). Realizado sempre durante a Quaresma, o Retiro Nacional serve também como uma preparação espiritual para a Páscoa. Padre Reginaldo recomenda que a cada estudo, o participante faça uma avaliação de como está vivendo e agindo no seu dia a dia.

VIII Retiro Nacional Evangelizar É Preciso

Data: 7 e 8 de Março (sábado e domingo)

Local: Expo Barigui

Tema: Eu e minha casa serviremos ao Senhor

Mais informações: https://mensagem.padrereginaldomanzotti.org.br/viii-retiro-nacional-2020