Contando com a presença de cerca de 350 pessoas, entre organização e diversas lideranças da região a administração Regional do Pinheirinho realizou um grande congraçamento com a realização de um lindo Arraiá com muita animação a música ao vivo para receber entre os convidados as alunas da SMELJ 60+, as Idosas da Saúde dos SCFV da FAS, alunos do curso de empreendedorismo IFPR. Também contou com a participação dos acolhimentos: UAI Madre Antonia, Casa São Bento, Centro Dia Amigo Curitibano, usuários das unidades de saúde da Regional Pinheirinho. O Administrador Regional Reinaldo Boaron – Bracatinga e sua equipe receberam entre outras autoridades o Vice prefeito Eduardo Pimentel e Secretário de Esportes Carlos Eduardo Pijak.

Contando com sorteio de diversos brindes, brincadeiras, apresentações de quadrilha e tudo com a animação do cantor e radialista Alceni Vieira.

Parabéns pela iniciativa e nosso agradecimento especial ao coordenador de Assuntos para a Comunidade Joelcio da Luz e ao Chefe de Gabinete Emiliano Rocha.