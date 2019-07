A primeira audiência pública a ser realizada nas administrações regionais de Curitiba aconteceu neste dia 3 de Julho no Pinheirinho. Foram convidados para o encontro na Capela Nossa Senhora da Consolação, moradores do Novo Mundo, Capão Raso, Fanny, Lindoia e Pinheirinho.

Ali o prefeito Rafael Greca manteve contato direto com moradores ouvindo as demandas da região, com sua disposição, como afirmou, de sair de dentro da Prefeitura; “viemos onde o povo está”.

Agradecendo a presença das famílias, que lotaram o espaço comunitário da capela, prometeu resolver o mais rápido possível os pedidos da população afirmando que “a cidade que recebi está recuperada, graças ao Plano de Recuperação de Curitiba, que acaba de completar dois anos, e ainda temos um ano e seis meses desta gestão para fazer muito mais”.

A principal novidade foi o anúncio da criação do Mercado Regional Capão Raso, que irá substituir o atual Shopping Popular e o Varejão Popular. É bom destacar que a estrutura de lojas e serviços atuais serão mantidas, acrescentando apenas uma maior estrutura dentro da área de frutas e verduras, seguindo o exemplo do Mercado Municipal do centro.

Quem comemorou o atendimento desta reivindicação de melhoria para o local, foi o empresário Willian Noel Ploszaj, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Popular. “Esta era uma antiga reivindicação dos comerciantes do local. Queremos deixar de ser um shopping tradicional e ofertar muitos mais produtos e novas experiências”.

O novo espaço deve ser inaugurado até o Natal, após adaptações físicas, como nova iluminação, recuperação do telhado e pintura e a instalação de novos quiosques.

Outro compromisso foi uma intervenção e manutenção da Praça Zumbi dos Palmares com troca da grama sintética e pediu também estudos para criação de uma feira gastronômica no local. Além destas novidades, calçadas com ciclovias, segurança, iluminação em praças e passarelas, além de melhorias na sinalização de vias, redutores de velocidade, obras de contenção de córregos e reformas dos espaços de esporte e lazer fizeram parte dos principais pedidos dos moradores.

Participaram da audiência o vice-prefeito Eduardo Pimentel; o administrador da Regional Pinheirinho, Reinaldo Boaron; os vereadores Tito Zeglin, Tico Kuzma, Mauro Bobato, Oscalino do Povo e Beto Morais; o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto; o secretário municipal do Esporte Lazer e Juventude, Emilio Antonio Trautwein; o presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Thiago Ferro; o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues; o superintendente de Obras e Serviços, Reinaldo Pilotto; o diretor da Guarda Municipal, Odgar Nunes Cardoso; o empresário Joanir Zonta; e os administradores regionais Raphael Keiji (CIC), Fernando Bonfim (Bairro Novo), Gerson Gunha (Portão/Fazendinha), Janaína Gehr (Boa Vista) e Simone da Graça Lima (Santa Felicidade), bem como lideranças comunitárias do Pinheirinho.

Confira abaixo os pedidos feitos pelos moradores da Regional Pinheirinho:

Solicitação de um Posto da Guarda Municipal no futuro Mercado Municipal Capão Raso

Redutor de velocidade e reforço na sinalização em frente ao CMEI São Carlos na Rua Dr. Plínio Gonçalves Marques, no Pinheirinho

Implantação da calçada tipo ciclovia e meio-fio na Rua Antônio Screpec, entre a Rua Padre José Kalinowski e Travessa Oberike Roberto, no Pinheirinho

Melhoria da segurança e iluminação da passarela da Linha Verde, no Pinheirinho

Implantação da caixa de ligação em tubos de grande porte na Rua Wilson Stadler, entre as ruas Reinaldo Stocco e Mário Santos Juster, no Pinheirinho

Reforço na sinalização da via onde estão a Creve Vovó Cenira e o CMEI Jardim Paraná, no Capão Raso

Melhoria da iluminação nas trincheiras das ruas Otávio Saldanha Mazza, Stela Antoniassi Grochecwski e Manoel Voluz, no Pinheirinho

Reforma e troca de grama sintética da quadra de futebol na Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho

Implantação de calçada tipo ciclovia na Rua Helena Carvalho da Silva Correa, entre as ruas José da Luz e Américo Singer, no Pinheirinho

Troca de forro do CMEI Gramados, no Pinheirinho

Revitalização da praça São Marcos, no Pinheirinho

Contenção de margem no córrego junto a Rua Isaac Ferreira da Cruz, no Pinheirinho

Revitalização de trechos da Marginal da Linha Verde (sentido Curitiba para Fazenda Rio Grande)