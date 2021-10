Apresentando a prevenção como a maior arma contra o câncer de mama, a equipe da Administração Regional do Pinheirinho agitou a Regional na na manhã da quinta-feira, dia 14 de Outubro com uma grande mobilização nas ações alusivas ao Outubro Rosa na região. Neste mês dedicado à conscientização para câncer de mama, e mais recentemente, de colo de útero, no mundo todo também outros eventos foram realizados.

A boa música da Banda Lyra também esteve presente para abrilhantar o evento completando as homenagens, a distribuição de mudas de árvores frutíferas, os aulões de ginástica e palestras. As mensagens foram transmitidas para as mulheres e famílias que passavam pelo local, sobre a importância de se prevenir contra a doença.

O evento foi aberto pelo administrador Reinaldo Boaron que recebeu a todos com muita disposição lembrando que “muita gente deixou de ir ao médico por causa da pandemia do coronavírus. Mas agora é hora de retomar os cuidados, especialmente com o câncer de mama”.

Como forma de reforçar a mensagem às mulheres assistidas por programas da Prefeitura, “Nós estamos distribuindo um lápis com uma mensagem sobre o Outubro Rosa e, durante a coleta de dados para fazer o Cadastro Único nos Cras Novo Mundo e Pinheirinho, distribuímos informações sobre a importância dos exames preventivos”, lembrou Karlin Lessmann, chefe do núcleo da FAS na Regional Pinheirinho.

O câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo falou a enfermeira Sara Rezende, da Secretaria Municipal de Saúde em sua palestra “Por isso temos a necessidade de sensibilizar as mulheres para que busquem atendimento”. Destacou ainda que “nós estamos aqui falando do assunto, do que se trata o câncer de mama e o câncer de colo de útero, porque quando a mulher compreende o problema ela vai buscar o cuidado”.

Homenagens

Durante o evento, foi prestada homenagem aos servidores Jadir Galvão da Luz (Defesa Civil), Rose Sonntag (Guarda Municipal), Alexandra Dal Prá Luz (Unidade de Saúde Aurora) e Walkíria Miranda (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude – Smelj).

A chefe do núcleo da Secretaria de Educação, Rita Moro Zem, também foi parabenizada pelo Dia do Professor, que será comemorado nesta sexta-feira (15/10).