No último dia 7 a Administração Regional do Bairro em conjunto com a Secretaria Municipal do Abastecimento, realizou reunião com lideranças comunitárias, vereadores e demais entidades para parceria de cadastramento on-line dos armazéns da Família e implantação das hortas urbanas comunitárias. Confira a boa participação da comunidade nas fotos registradas pelo Coordenador de Assuntos Comunitários Romar Antonio de Oliveira.

Aproveitamos para informar a localização dos Armazéns, onde famílias de baixa renda podem adquirir os gêneros mais importantes para sua casa a custos inferiores ao mercado normal.

Mais informações procure no site da prefeitura em: http://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/cidadao/armazem-da-familia/26

Esta é a estrutura existente na região de circulação da Gazeta do Bairro:

Rua República Argentina, 5.259 (Terminal de Ônibus Capão Raso) – Shopping Popular Bairro: Capão Raso – CEP: 81.050-001 Fone: 3212-1502 Terça a Sexta-feira das 09:00h* às 17:15h; Aos Sábados das 09:00h* às 13:00h. * – Horário diferenciado devido à necessidade de acompanhar o horário Do Shopping Popular

Regional Pinheirinho

Terminal Pinheirinho

Av. Winston Churchill, nº 15 (Terminal de Ônibus Pinheirinho) Bairro

Novo Mundo/Portão

Uberlândia / Vila Leão

Rua Felinto Bento Viana, 637 (Esq. Com a Praça Maria Regina Predobom Vanzo

Maria Angélica

R. Mani Zir Bourges, 40 – Pinheirinho, Curitiba –

Vila São Pedro

Rua Hermenegildo Bonat, 408-B Bairro: Xaxim

Regional Bairro Novo

Bairro Novo

Rua Ana Alzira Cordeiro, s/nº (esquina com a Rua Ourizona) Bairro: Sítio Cercado

Osternack

Rua Guaçuí , nº 5757 Bairro: Bairro: Sítio Cercado

São João Del Rey

Rua Filósofo Huberto Rohden, s/nº (esquina com Celeste Tortado Gabardo) Bairro: Sítio Cercado

CIC

Vila Nossa Senhora da Luz

Rua Sérgio Carlos Martins Leal, s/nº (ao lado da Creche Tia Eva) Bairro: CIC

Barigui/CIC

Rua: Desembargador Cid Campelo, 5855 (entre as Ruas Ildefonso Clemente Puppi e Andrea Guimarães) Bairro: CIC

Caiuá

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7954 (Próximo ao Parque dos Tropeiros) Bairro: CIC

Sabará

Rua Antônio Pastre, 420 (Esq. Rua São Perpétuo e Estrada Velha do Barigui) Bairro: CIC

Vila Sandra

Rua Robert Redzimski, s/nº (esquina com Rua João Dembinski) Bairro: CIC

Vila Verde

Rua Emílio Romani, 241 (esquina com Rua Jornalista Rubens Ávila) Bairro: CIC