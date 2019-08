A 36ª Oficina de Música de Curitiba, que acontecerá de 16 a 27 de janeiro, tem ainda 71 vagas para aulas gratuitas de musicalização infantojuvenil do MusicaR. O programa do Conservatório de Música Popular Brasileira é feito nos núcleos regionais da Fundação Cultural de Curitiba, nas Ruas da Cidadania. Uma boa oportunidade para aproveitar as férias escolares da garotada.

Os cursos são direcionados a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos e acontecerão nas dez Regionais durante uma semana, no período da tarde. Não é necessário ter nenhuma experiência musical, basta vontade de participar das dinâmicas e ações musicais. Nos dias da Oficina de Música, todas as Ruas da Cidadania terão cursos do MusicaR, mesmo os que ainda não contam com o programa durante o ano.

De 14 a 18 de janeiro as aulas do MusicaR serão ministradas nos bairros em que o projeto ainda não acontece, nas Regionais Matriz, Boa Vista, Santa Felicidade, Fazendinha e CIC. Nesse período serão desenvolvidas atividades integradas de canto coral, percussão corporal, instrumentos musicalizadores, brincadeiras musicais, construção de instrumentos e apreciação musical ativa.

“O conteúdo também será diferente para proporcionar às crianças que conheçam o nosso trabalho, e essas oficinas também serão abertas aos pais que quiserem assistir”, comentou Ângela Sasse, coordenadora pedagógica do MusicaR.

Na segunda semana, de 21 a 25 de janeiro, as aulas do MusicaR acontecerão nas Regionais que já recebem as aulas: Tatuquara, Pinheirinho, Cajuru, Boqueirão e Bairro Novo. “Para essas Regionais as aulas serão mais dirigidas para o canto coral e voltado a trabalhar a ópera e o canto lírico. Ficaremos mais em função do canto, para eles sentirem essa diferença”, disse Ângela.

As performances do MusicaR também ganham destaque durante a Oficina, com duas grandes apresentações que acontecerão no período dos cursos.

Para se inscrever basta acessar o site (oficinademusica.org.br), na aba “Cursos” e procurar por “Musicalização-Rua da Cidadania”, escolher o local e preencher a ficha de inscrição no fim da página. Apenas no Boa Vista e na Matriz as vagas já foram esgotadas. As demais Regionais recebem as matrículas até o preenchimento das vagas.

Programa

O MusicaR acontece desde 2017, nas cinco Ruas das Cidadania do Tatuquara, Pinheirinho, Cajuru, Boqueirão e Bairro Novo. São duas aulas por semana que além do que será apresentado nos cursos da Oficina de Música, oferece práticas de flauta doce, juntamente com trabalho de percepção musical, solfejo e escrita musical, abordagem de repertório brasileiro e jogos musicais.

Os alunos têm também a perspectiva de encaminhamento a outros estágios de formação musical, como o aprendizado de instrumentos ou formação vocal.

O projeto foi elaborado a partir de um plano pedagógico sob a supervisão da professora Ângela Deeke Sasse, da Unespar e PUCPR, com a colaboração da maestrina do coro da Camerata Antiqua de Curitiba, Mara Campos, da professora Cristiane Alexandre da Escola Paidéia e dos professores Guilherme Romanelli da UFPR e Luís Bourscheidt do IFPR – Campus Curitiba.

Oficinas gratuitas

Além das aulas do MusicaR, o curso gratuito de Prática de Bateria de Escola de Samba com o diretor musical do Rio Pandeiro, Tadeu Campany, ainda conta 9 vagas abertas. A Oficina irá trabalhar com os instrumentos tradicionais das Escolas de Samba (repique, caixa, tamborim, agogô, chocalho, surdos de primeira, segunda e terceira) e tem por objetivo desenvolver o aprendizado de cada um desses instrumentos por meio de ritmos, batidas e levadas do gênero.

A novidade desta edição é que para alunos com deficiência as oficinas inclusivas serão isentas de taxa de inscrição. Depois de se inscrever, será gerado automaticamente um boleto, que não precisa ser pago. Basta enviar um e-mail ([email protected]) informando a condição da deficiência visual, os dados da inscrição com o boleto não pago.

Cursos MusicaR (gratuito)

14 a 18 de janeiro: Regionais da Matriz, Boa Vista, Santa Felicidade, Fazendinha e CIC

21 a 25 de janeiro: Regionais Tatuquara, Pinheirinho, Cajuru, Boqueirão e Bairro Novo.

Horário: das 14h às 17h

Serviço

Inscrições pelo site: www.oficinademusica.org.br

36ª Oficina de Música de Curitiba 16 a 27 de janeiro de 2019